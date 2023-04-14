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Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!

2023-04-14 23:35:43
Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!

Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Korkunç olay! Tunus'ta ülkesinde muz fiyatlarına uymayan esnafı şikayet ettiği karakolda, "terör"le suçlanan futbolcu Nizar el-İsavi, yaşananlara tepki gösterdi her dediği olay oldu. Hakkında adli işlem yapılan Issaoui, bu duruma tepki göstermek amacıyla kendini ateşe verdi. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 35 yaşındaki futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...

#1
Foto - Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!

KENDİNİ ATEŞE VERDİ, HAYATINI KAYBETTİ! Tunuslu futbolcu Nizar Issaoui, ülkedeki muz fiyatından şikayetçi olduğu için hakkında adli işlem yapılmasına tepki gösterdi ve kendini ateşe verdi. Tunusie Numerique'in haberine göre vücudunda 3. derece yanıklar oluşan futbolcu, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

#2
Foto - Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!

Kendini yakmadan birkaç gün önce Facebook'tan bir paylaşımda bulunan Issaoui, kendisini ateşle ölüme mahkum ettiğini vurgulayarak, "Artık gücüm kalmadı, polis devleti bilsin ki cezam bugün infaz edilecek." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

#3
Foto - Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!

TERÖRİSTLİKLE SUÇLANDI! Tunus medyasında yer alan haberlere göre Nizar Issaoui, kilosu 10 dinar olan muzu alamadığı için satıcıyla kavga etti ve şikayet için gittiği karakolda 'teröristlikle' suçlanarak hakkında işlem yapılmıştı.

#4
Foto - Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!

Kariyeri boyunca İran dışına çıkmayan Issaoui, santrfor pozisyonunda görev yapıyordu. Ancak herhangi bir kulüple anlaşması bulunmuyordu.

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