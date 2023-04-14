2023-04-14 23:35:43 Her dediği olay oldu! Muz fiyatı çıkan o ülkede korkunç olay! Tepki gösteren futbolcu, kendisini yaktı!
Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Korkunç olay! Tunus'ta ülkesinde muz fiyatlarına uymayan esnafı şikayet ettiği karakolda, "terör"le suçlanan futbolcu Nizar el-İsavi, yaşananlara tepki gösterdi her dediği olay oldu. Hakkında adli işlem yapılan Issaoui, bu duruma tepki göstermek amacıyla kendini ateşe verdi. Vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 35 yaşındaki futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...