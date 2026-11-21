"FBI'ın veri tabanına bilgisayar korsanlarının sızdığı" yönündeki haberleri de değerlendiren Trump, gelişmeden memnun olmadığını ancak daha önce bilinmeyen bazı bilgilerin ortaya çıkabileceğini vurguladı. Trump, Rusya ve Ukrayna ile ilgili geçmişte gündeme gelen ve "aldatmaca" olarak nitelendirdiği soruşturmaların yanı sıra "seçimlerde usulsüzlük yapıldığına" ilişkin iddialar konusunda yeni bilgiler edinilebileceğini savundu.