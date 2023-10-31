Her biri şifa dolu! Renkleriyle şaşırtıyor

Örnek olarak bıttım sabunu, her derde deva olur. Saç dökülmesine ve kepeğe karşı faydalı bir sabundur. Bir başka sabun olan katran sabunu deri kaşıntıları, sedef, mantar ve egzama gibi her türlü hastalığa karşı şifadır. Badem sabunumuz hem kuru saç, kuru ciltler, sivilce, güneş lekelerine birebir şifadır. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Yağlı ciltler için ayrı, kuru ciltler için ayrı ve karma ciltler için ayrı sabunlarımız var deri hastalıklarına örneğin trigo gibi hastalıklara çok iyi geliyor" dedi.