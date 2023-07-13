Her biri göz kamaştırıcı! İşte Webb Uzay Teleskobu'ndan 8 kare

Bu görüntülerin her ikisi de birbirinin yörüngesinde dönen en az dört yıldızın ölümcül dansıyla şekillenen uçsuz bucaksız bir toz ve gaz alanı olan Güney Halkası Bulutsusu'nu (nebula) göstermektedir. Bulutsunun merkezindeki birincil yıldız, dış katmanlarını birkaç defa döktükten sonra çevredeki yıldızlar, bu JWST görüntülerinde görülebilen iplikçiklere ve kemerlere sıcak gaz karıştırarak döne döne hareket eder. Soldaki resim tüm bulutsuyu örten gazı gösterirken, sağdaki resim bu gazı delip içerideki yıldızları gösteriyor. JWST'ye kadar, bulutsunun içine gömülü yalnızca iki yıldız olduğunu biliyorduk ancak bu yeni görüntüler dört ya da beş tane olduğunu ortaya çıkardı; diğer pek çok kozmik nesne gibi, bu dalgalanan bulut düşünüldüğünden çok daha karmaşık. Kaynak: New Scientist/ Türkiye Gazetesi