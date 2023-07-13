Her biri göz kamaştırıcı! İşte Webb Uzay Teleskobu'ndan 8 kare

Bu görüntüdeki halkalar basit bir kamera ürünü gibi görünebilir ancak şaşırtıcı bir şekilde gerçektir. WR 140 olarak adlandırılan bu yıldız sistemi, bir Wolf-Rayet yıldızı ve güneşin kütlesinin yaklaşık 20 katı olan bir süperdev yıldız içerir. Halkalar, karbonca zengin tozdan oluşmuştur, yıldızlardan püskürtülür ve birbirlerinin etrafında döndüklerinde etraflarına yayılırlar, bu nedenle, bir yüzyıldan fazla toz üretimini takip etmek için bir ağaç gövdesindeki halkalar gibi kullanılabilir. Toplamda, halkalar yıldızlardan 10 trilyon kilometreden fazla uzanıyor ve bunun gibi halkalardan çıkan toz, karbonun daha sonra yeni yıldızlara ve gezegenlere dahil edileceği evrene dağıtılmasında çok önemli olabilir.