Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Saudi Aramco ile OYAK arasındaki temaslar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında enerji sektöründe son dönemde artan iş birliklerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. İki ülke arasında yenilenebilir enerji alanında da önemli bir yatırım planı bulunuyor. Suudi Arabistan’ın Karaman ve Sivas’ta toplam 2 bin megavat kapasiteye sahip iki güneş enerjisi santrali kurması planlanıyor. Her iki santralin kurulu gücünün 1.000 megavat olması öngörülüyor.