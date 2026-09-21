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Ekonomi
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Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

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Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, Türk akaryakıt devine ortak olmaya hazırlanan Suudi Aramco şirketinin kritik bir ziyaret düzenlediğini açıkladı.

#1
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Suudi Arabistan merkezli enerji devi Saudi Aramco’nun, Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren GüzelEnerji’ye yönelik temaslarını hızlandırdığı öğrenildi. OYAK çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirketin tesislerini incelemeye başlayan Aramco yöneticilerinin, farklı şehirlerdeki operasyon merkezlerini ziyaret ettiği belirtildi.

#2
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Edinilen bilgilere göre Aramco heyeti, GüzelEnerji’nin İzmir Aliağa’daki tesislerinde incelemelerde bulundu. Heyetin ayrıca Samsun ve Gebze’de bulunan tesisleri de ziyaret ederek şirketin operasyonları hakkında yerinde bilgi aldığı aktarıldı.

#3
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol markalarıyla akaryakıt sektöründe faaliyet gösteriyor. Saudi Aramco ile şirket arasında bir süredir devam eden ortaklık görüşmelerinde önemli bir mesafe alındığı, tarafların önümüzdeki birkaç ay içerisinde süreci resmi bir aşamaya taşıyabileceği ifade ediliyor.

#4
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki müzakerelerin büyük bölümünün tamamlandığı belirtiliyor. Görüşmelere ilişkin önümüzdeki aylarda resmi bir açıklama yapılabileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Saudi Aramco ile OYAK arasındaki temaslar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında enerji sektöründe son dönemde artan iş birliklerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. İki ülke arasında yenilenebilir enerji alanında da önemli bir yatırım planı bulunuyor. Suudi Arabistan’ın Karaman ve Sivas’ta toplam 2 bin megavat kapasiteye sahip iki güneş enerjisi santrali kurması planlanıyor. Her iki santralin kurulu gücünün 1.000 megavat olması öngörülüyor.

#6
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Projeler kapsamında üretilecek elektriğin, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından 30 yıl süreyle euro/cent bazında satın alınması planlanıyor. Yatırım kapsamında ithalat aşamasında çeşitli mali teşvikler de uygulanacak. Buna göre projelerde kullanılacak ekipman ve ürünlerin ithalatında gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile çeşitli vergi, harç, fon, pay ve benzeri mali yükümlülüklerden muafiyet sağlanacak.

#7
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Türkiye tarafı ise santrallerin kurulacağı arazilerle ilgili gerekli işlemleri tamamlayarak yatırım yapılacak alanları hazır hale getirecek. Söz konusu arazilerin, yatırımı gerçekleştirecek Suudi Arabistan merkezli şirkete kiralanması planlanıyor.

#8
Foto - Araplar Türk akaryakıt devine ortak oluyor: Birkaç ay içinde sonuçlandıracaklar

Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik temasların petrol ve akaryakıt alanına da uzandığı görülüyor.

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