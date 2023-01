Hepsi görücüye çıktı... Yerli ve milli silahlar ABD’yi sallıyor!

“İhracattaki ivmemizi daha da yukarılara taşıyacağız” CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak gerek ülkemizde gerekse ABD başta olmak üzere dünya çapında pek çok başarılar elde ettiğimiz olağanüstü bir seneyi geride bıraktık. Yakaladığımız bu ivmeyi hiç düşürmeden daha da yukarılara çıkarmak için 2023 yılına dair yoğun bir program hazırladık. İlk durağımız olan Las Vegas SHOT Show’da ödüllü tabancamız SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonu olan ve sektörün bizlerden uzun yıllardır beklediği SFx RIVAL-S ve METE serisinin ilk mikro kompakt modeli METE MC9’u tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun yıllardan beri üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız metal gövdeyi çıkarttık. Çok istenen ve beklenen bu modelin çok büyük bir satış sağlayacağından eminiz. Geçen sene satışımızın toplamının yüzde 25’sini SFx RIVAL oluşturuyordu. Bu sene de SFx RIVAL-S ile satış beklentimizin üstüne çıkacağımızdan hiç kuşkum yok. Farklı markalardaki tabancalara uyumlu aksesuar programımızı da sergilediğimiz bu fuarda, 70’e yakın dünyanın her yerinde bulunan temsilciliklerimiz ile yoğun bir toplantı sürecimiz olacak” dedi. 2023 yılının en yeni trendleri Las Vegas’ta belirleniyor SHOT Show’un bu yıl, 800 bin metrekarelik alanda 60 bini aşan sektör profesyoneline ev sahipliği yapması bekleniyor. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuarda, 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinde 2 binden fazla katılımcı şirket, Amerika ve yeni pazarlara ulaşma hedefi doğrultusunda ürünlerini sergiliyor. Katılımcı şirketlerin yenilikçi ürünlerini sergilediği fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler, kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ekipmanları ve av aksesuarları gibi ürünler tanıtılıyor. Avcılık ve atıcılığın alanına giren geniş ürün yelpazesiyle her sene en yeni trendlerin belirlendiği fuar, yılın henüz başındayken 2023’ün yeniliklerini Las Vegas’tan dünyaya duyurmayı hedefliyor.