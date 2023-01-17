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Hepsi görücüye çıktı... Yerli ve milli silahlar ABD’yi sallıyor!

2023-01-17 14:05:45
Hepsi görücüye çıktı... Yerli ve milli silahlar ABD’yi sallıyor!

Türkiye’de üretilen yerli ve milli uçaksavar ile yeni nesil tabancalar, ABD’nin Las Vegas kentinde açılan fuarda sergileniyor. Dünyaya meydan okuyan ürünleri ve ihracat rekorlarıyla 2022 yılını üstün başarı ve ödüllerle tamamlayan CANiK, 2023’e de görkemli bir giriş yapıyor. CANiK, Las Vegas’ta 17 Ocak’ta kapılarını açan ve 20 Ocak’a kadar devam edecek olan dünyanın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı SHOT Show’da Türkiye’yi gururla temsil ediyor. ABD’deki fabrika için de hazırlıklarını devam ettiren CANiK, fuarda heyecanla beklenen iki yeni ürününü daha görücüye çıkarıyor.

#1
Foto - Hepsi görücüye çıktı... Yerli ve milli silahlar ABD’yi sallıyor!

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, 2023 yılının ilk şovuna Las Vegas’ta başlıyor. Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini buluşturan ve bu yıl 45’incisi düzenlenen SHOT Show, 17-20 Ocak tarihlerinde Venedik Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Atıcılık, avcılık ve aksesuarları alanında dünyanın en geniş, en büyük ve en prestijli buluşması olan fuarda CANiK, 2008’den beri Türkiye’yi gururla temsil ediyor. ABD’deki Güney Florida’da bulunan fabrika açılışı için de çalışmalarına tam gaz devam eden CANiK, Las Vegas’taki fuarda adeta bir gövde gösterisi yapıyor.

#2
Foto - Hepsi görücüye çıktı... Yerli ve milli silahlar ABD’yi sallıyor!

CANiK, 2023 yılına damga vuracak İhracata yönelik son iki yıldır gösterdiği performansla hayranlık uyandıran CANiK, bu alandaki rekorlarına 2023 yılında da yenisini eklemeye hazırlanıyor. AR-GE ve inovasyona yaptığı yatırımlarla dikkat çeken marka, Las Vegas’taki fuarda tanıttığı iki yeni ürünüyle de ihracatını katlamayı hedefliyor. CANiK, M2 ağır makineli tüfek ailesi ve aksesuarlarının yanı sıra fuarda merakla beklenen METE MC9 ile SFx RIVAL-S’in lansmanlarını gerçekleştiriyor. Daha küçük polimer gövdeye sahip ve kapağı çelik olan METE MC9, METE serisinin ilk mikro kompakt tabancası olma özelliğini taşıyor. METE serisinin tüm gelişmiş özelliklerini barındıran METE MC9, 28 mm kalınlığı ile ultra konforlu bir taşıma kolaylığı sağlıyor. SFx RIVAL-S ise ödüllere doymayan polimer gövdeye sahip SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonunu kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Kolay sökülebilir metal gövdeye sahip olan SFx RIVAL-S sportif atıcılık dünyasına damgasını vuracak birçok yeni aksesuarı ile birlikte fuardaki yerini alıyor. Polimer gövdeli SFx RIVAL’a kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha ağır olan ve geri tepme etkisinin azaltıldığı SFx RIVAL-S, atış müsabakalarının en çok tercih edilen tabancası olacak. Polimer versiyonun tüm özellikleri ile birlikte birebir çelik gövdeye uyarlanması, sektörde nadir görülen bir uygulama olması yine bu tabancaya şimdiden yoğun ilginin sebeplerinden sadece biri olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Hepsi görücüye çıktı... Yerli ve milli silahlar ABD’yi sallıyor!

“İhracattaki ivmemizi daha da yukarılara taşıyacağız” CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak gerek ülkemizde gerekse ABD başta olmak üzere dünya çapında pek çok başarılar elde ettiğimiz olağanüstü bir seneyi geride bıraktık. Yakaladığımız bu ivmeyi hiç düşürmeden daha da yukarılara çıkarmak için 2023 yılına dair yoğun bir program hazırladık. İlk durağımız olan Las Vegas SHOT Show’da ödüllü tabancamız SFx RIVAL’ın çelik gövdeli versiyonu olan ve sektörün bizlerden uzun yıllardır beklediği SFx RIVAL-S ve METE serisinin ilk mikro kompakt modeli METE MC9’u tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun yıllardan beri üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız metal gövdeyi çıkarttık. Çok istenen ve beklenen bu modelin çok büyük bir satış sağlayacağından eminiz. Geçen sene satışımızın toplamının yüzde 25’sini SFx RIVAL oluşturuyordu. Bu sene de SFx RIVAL-S ile satış beklentimizin üstüne çıkacağımızdan hiç kuşkum yok. Farklı markalardaki tabancalara uyumlu aksesuar programımızı da sergilediğimiz bu fuarda, 70’e yakın dünyanın her yerinde bulunan temsilciliklerimiz ile yoğun bir toplantı sürecimiz olacak” dedi. 2023 yılının en yeni trendleri Las Vegas’ta belirleniyor SHOT Show’un bu yıl, 800 bin metrekarelik alanda 60 bini aşan sektör profesyoneline ev sahipliği yapması bekleniyor. Alanında dünyanın en büyük ticari buluşması olarak gösterilen fuarda, 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinde 2 binden fazla katılımcı şirket, Amerika ve yeni pazarlara ulaşma hedefi doğrultusunda ürünlerini sergiliyor. Katılımcı şirketlerin yenilikçi ürünlerini sergilediği fuarda ateşli silahlar, mühimmat, silah kasaları, kilitler, kılıflar, optikler, atış poligonu ekipmanları, eğitim ekipmanları ve av aksesuarları gibi ürünler tanıtılıyor. Avcılık ve atıcılığın alanına giren geniş ürün yelpazesiyle her sene en yeni trendlerin belirlendiği fuar, yılın henüz başındayken 2023’ün yeniliklerini Las Vegas’tan dünyaya duyurmayı hedefliyor.

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