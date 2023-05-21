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Ekonomi
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Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

2023-05-21 19:42:47
Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Havalar ısındıkça meyve-sebze fiyatları üreticide düştü. Domates fiyatının tarlada 8 TL, salatalık, kabak ve patlıcanın ise 4-5 TL olduğunu belirten çiftçiler, “Tarla ile raf arasında üç kat fark var” ifadelerini kullandı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bahçe ve tarlaya bereket geldi. Serada üretimi yapılan ve mevsim dışı olması nedeniyle fiyatları yüksek seyreden domates, salatalık, biber patlıcan gibi sebzelerin yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte fiyatları da düşüş eğilime geçti.

#1
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Sabah'ta yer alan habere göre; tarlada sebze hasadının 2-3 haftadır yapıldığını anlatan çiftçiler, fiyatların düşmeye başladığını belirtiyor. Çiftçilerin verdiği bilgilere göre tarlada domates 8-10 TL, biber 6-10 TL, salatalık, kabak ve patlıcan ise 4-5 TL'den satılıyor. Yine üreticide şeftali 8-10 TL, çilek ve erik ise 10-12 TL arasında değişiyor.

#2
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Bu yıl tarlada mahsulün bol olduğunu belirten çiftçiler, fiyatların önümüzdeki dönemde daha da düşeceğini, eğer tüccarlar fırsatçılık yapmazsa bunun vatandaşa da yansıyacağını vurguluyor. Çiftçiler, "Tarladan rafa en az üç kat fiyat farkı var. Biz üreticiler fiyatları görünce üzülüyoruz. Fırsatçılara geçit verilmesin, vatandaşımız ucuza yesin" diyor. Türkiye'de tarla hasadının ilk yapıldığı yer Antalya-Mersin bölgesi. Bölgede tarlalarda yoğun bir mesainin olduğunu belirten Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, hasadın bu yıl bol olduğunu söyledi.

#3
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Alp, "Kış boyunca fiyattan en çok şikâyet edilen ürünler domates, biber, patlıcan, salatalık ve kabak oldu. Ancak bunlar kış sebzesi değil, serada üretiliyor. Sera üretiminin maliyeti yüksek. O nedenle fiyatlar da yüksek seyretti. Ancak şimdi bu ürünlerin zamanı geldi. Tarlada hasat başladı. Bu yıl maşallah mahsul bol" dedi.

#4
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da salkım domatesin üreticide fiyatının ortalama 8 TL olduğunu anlatan Alp, "Ben Ankara'da markette bu ürünün 20-25 TL'den satıldığını gördüm. Bu fiyat hiçbir maliyetle açıklanamaz. Tüm maliyet kalemlerini dahil ettiğinizde bu domatesin kilogram fiyatı 15-16 TL'yi geçmemeli. Biz üretici olarak raflarda bu fiyatları gördüğümüzde üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Şu anda tarlada salatalık, kabak ve patlıcanın 4-5 TL'den satıldığını anlatan Alp, "Bu perakende de 10-12 TL olmalı. Ancak bunları da 15-16 liradan satıyorlar. Tarladan rafa üç kat fiyat farkı var. Hem üreticimize hem de vatandaşımıza yazık" dedi. Meyvede de benzer durumun olduğunu anlatan Alp, şöyle devam etti: "Şu anda şeftali fiyatı üreticide 8 TL. Erik ve çilek 10 TL. Ancak bunlar şu anda rafta 30-40 lira. Önümüzdeki hafta fiyatların daha da düşeceğini umut ediyoruz."

#6
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, meyve-sebze fiyatlarında tarla mahsulünün devreye girmesiyle birlikte ciddi bir gerileme yaşandığını söyledi. Tavşan, "Bu yıl mahsul bol. Havalar da şükür iyi gidiyor. Çiftçimiz hasat ettikçe fiyatlar düşüyor. Bu hallere de yansıdı. Pazarda da görülüyor. Önümüzdeki haftalarda raflarda da görülür diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Son bir yılda asgari ücretin iki kat arttığını anlatan Tavşan, "O nedenle bir ürünün kilogram fiyatının 10 TL olması yüksek değil aksine artık uygun bir fiyat. Bir ürünün kilogramı 10 liraysa uygundur, vatandaşlarımız da artık bunu böyle yorumluyor" diye konuştu.

#7
Foto - Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Son dönemin en çok konuşulan ürünlerinden biri de soğan ve patates oldu. Yeni mahsulün devreye girmesiyle birlikte soğanın kilogram fiyatı tarlada 4-5 TL'ye, patatesin ise 7-8 TL'ye kadar geriledi. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Tarlada 4-5 TL'den hasat edilen soğan pazarda ve hatta marketlerde 9-10 liradan satılıyor. Patates de pazarda 10 lira, markette 12-13 lira" dedi. Geçen yıl soğanın 12 bin 500 dönüm alana ekildiğini anlatan Doğan, "Bu yıl bu alan 23 bin dönümü buldu. O nedenle mahsul bol. Bu da fiyatları çok düşürdü. Tarlada 4-5 TL çiftçiyi çok memnun etmedi. O nedenle çiftçi bir hafta hasadı durdurdu. Önümüzdeki hafta soğanın tarlada fiyatı 7-8 TL olacak" dedi.

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