2023-05-21 19:42:47 Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı
Havalar ısındıkça meyve-sebze fiyatları üreticide düştü. Domates fiyatının tarlada 8 TL, salatalık, kabak ve patlıcanın ise 4-5 TL olduğunu belirten çiftçiler, “Tarla ile raf arasında üç kat fark var” ifadelerini kullandı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bahçe ve tarlaya bereket geldi. Serada üretimi yapılan ve mevsim dışı olması nedeniyle fiyatları yüksek seyreden domates, salatalık, biber patlıcan gibi sebzelerin yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte fiyatları da düşüş eğilime geçti.