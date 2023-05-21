Hepsi dip yaptı! Sebze-meyvede yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı

Son dönemin en çok konuşulan ürünlerinden biri de soğan ve patates oldu. Yeni mahsulün devreye girmesiyle birlikte soğanın kilogram fiyatı tarlada 4-5 TL'ye, patatesin ise 7-8 TL'ye kadar geriledi. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Tarlada 4-5 TL'den hasat edilen soğan pazarda ve hatta marketlerde 9-10 liradan satılıyor. Patates de pazarda 10 lira, markette 12-13 lira" dedi. Geçen yıl soğanın 12 bin 500 dönüm alana ekildiğini anlatan Doğan, "Bu yıl bu alan 23 bin dönümü buldu. O nedenle mahsul bol. Bu da fiyatları çok düşürdü. Tarlada 4-5 TL çiftçiyi çok memnun etmedi. O nedenle çiftçi bir hafta hasadı durdurdu. Önümüzdeki hafta soğanın tarlada fiyatı 7-8 TL olacak" dedi.