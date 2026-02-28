Hepsi birbirinden ilginç! İşte ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

CBC News’ün haberine göre, ABD'nin Alabama eyaletinde nadir görülen bir genetik mutasyonla dünyaya gelen ve fazladan bir çift kulak kepçesine sahip olan "Dobby" isimli yavru kedi, sosyal medyada paylaşılması üzerine ilgi odağı haline geldi. Kedinin bakımını üstlenen koruyucu aile, Dobby'nin duyma yetisinin normal olduğunu ancak kulaklarının yanı sıra kıvrık bir kuyruğa ve tedavi gerektiren bir çene yapısına sahip olduğunu aktardı. Dobby'nin fotoğraflarının sosyal medya platformları Reddit ve Instagram'da yayılmasının ardından, barınağa dünyanın dört bir yanından sahiplenme başvurusu yağdı. Nisan ayında yapılacak çene ameliyatı sonrası sağlığına kavuşacak olan kedi için aşırı yoğunluk nedeniyle başvurular geçici olarak durduruldu. Sıra dışı görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Dobby, tamamen iyileştikten sonra kendisi için seçilen kalıcı yuvasına kavuşacak.