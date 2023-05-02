Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Demlik demlik çay içenler dikkat

Çay ya da kahve içmenin suyun yerini tutmadığını söyleyen Prof. Dr. Gönülalan, “Çay idrar söktürücüdür. Çay idrar söktürücü olduğu için daha fazla su kaybına neden olur. Çay veya kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Aslında çok su içmek de zararlıdır. Uyanık olduğumuz zaman dilimi içerisinde saat başı bir bardak su içsek ortalama 3 litre yapar. Gün içerisinde dengeli bir dağılım olduğu için böbrek sağlığımız için de daha faydalı olur. Özellikle masa başı çalışanların masalarına cam şişede su koymalarını tavsiye ediyorum. Gözümüzün önünde olması gerekiyor. Su ihtiyacımızı artıran bazı hastalıklar da var. Bunlardan biri de şeker hastalığıdır” şeklinde konuştu.