2023-08-07 11:38:24 Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!
Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve Süper Lig'de de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda takviyelerini yaptı. Mauro Icardi'yi takımda tutan sarı-kırmızılılar; Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay gibi isimleri de renklerine bağladı. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Cimbom, o ismin takımdan ayrılma ihtimaline karşın yine bir yıldız isimle kadrosunu güçlendirecek.