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Spor
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Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

2023-08-07 11:38:24
Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve Süper Lig'de de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda takviyelerini yaptı. Mauro Icardi'yi takımda tutan sarı-kırmızılılar; Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay gibi isimleri de renklerine bağladı. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Cimbom, o ismin takımdan ayrılma ihtimaline karşın yine bir yıldız isimle kadrosunu güçlendirecek.

#1
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

#3
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Cimbom, yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor.

#4
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Hedefteki isim Anderson Talisca... Avrupa ve Arabistan'dan talipleri olan Nicolo Zaniolo'yu astronomik rakama satmaya hazırlanan Galatasaray, böylece Talisca transferini rahat bir şekilde finanse etmeyi düşünüyor.

#5
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Fotomaç'ın haberine göre; Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un 29 yaşındaki 10 numara için bir ön görüşme yaptığı ve bilgi aldığı belirtildi.

#6
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Al Nassr'da yaklaşık 12 milyon euro kazanan Talisca için Icardi'de olduğu gibi sponsorlar da devreye girecek.

#7
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Talisca girişimi Galatasaray camiasında büyük heyecana neden oldu.

#8
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

#9
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Bu anlamda Cimbom'da Okan Buruk yönetiminde gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

#10
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Cimbom'un son olarak ise Anderson Talisca ile ilgilenmesi büyük yankı uyandırdı.

#11
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Bu anlamda futbolcunun transfer durumu merakla takip edilmeye başlandı.

#12
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Ardından Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tuttu. Benfica sonrasında ise 2016 yazında Beşiktaş'a kiralık olarak geldi.

#13
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2018 yazında ise Çin ekibi GZ Evergrande'ye gitti.

#14
Foto - Hemen harekete geçmeliyiz hemen: Çok kritik oyuncu kararı! Herkes bunu konuşacak!

Talisca son olarak ise 2021 yazında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşmaya vardı.

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