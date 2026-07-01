Hem zamandan hem yakıttan tasarruf: Kuzey Marmara Otoyolu’na son mühür vuruluyor

SAZLIDERE KÖPRÜSÜ’NÜ 4 GELİŞ 4 GİDİŞ ŞERİTLİ OLACAK ŞEKİLDE TASARLADIK: Nakkaş-Başakşehir Kesimi’nin yaklaşık 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Proje güzergahı, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağından başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı’nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi Kavşağıyla Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisini ise yine itme-sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolunun Başakşehir Kavşağına bağlayarak son buluyor.” Uraloğlu ayrıca, Bahçeşehir Kavşağından güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne Otoyoluna ulaştığını da kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Proje kapsamında; 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü yani Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 10 adet kutu kesit altgeçit ve 43 adet menfez ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı Sazlıdere Köprüsü’dür. Köprüyü 4 geliş 4 gidiş şeritli olacak şekilde 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık. 440 metre orta açıklık ve 210’ar metre yan açıklıklı olan köprümüz, 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz, 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam 1.618 metrelik bir uzunluğa sahip olacak. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadüğü ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle (Hareketli İskele Sistemi) ile inşa ediyoruz.”