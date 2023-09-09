Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

İSTANBUL'DAKİ TAKSİ SORUNU Ulaşım Düzenleme Genel Müdürlüğümüzde bu konular için düzenleme ve uygulamalarımız oluyor. İstanbul için baktığımızda kent içi hareketliliği tespit edip ona göre düzenlemeyi sağlıyoruz. Taksiye olan ihtiyacın azalmadığını, arttığını görüyoruz. İlave olarak taksi sayısına ihtiyaç var. Ama sayıya takılmak doğru olmaz, nitelik de önemli. Büyükşehir 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu söyledi. İhtiyaç olunmayan dolmuşların bir kısmını taksiye dönüştürme kararı verdik. Ancak esnafımızın eğitim ve davranış noktasında yardıma ihtiyacı var. İstanbul gibi marka bir şehirde şoför niteliği de önemli.