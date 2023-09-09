  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İnanılır gibi değil! Ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı...

Erzurum açık hava müzesine dönüştü

Almanya'da yaşamak ve yaşamamak için sebeplerini sıraladılar! Cevaplar gündem oldu

Balık bu olanlar yandı! 4 milyon lira ceza kesildi

Erdoğan’a G20 Liderler Zirvesi'nde büyük ilgi! İşte dikkat çeken fotoğraflar! Muhalefet çıldıracak

Denizin dibine dalıp çok büyük bir altın hazinesi buldular! Herkes yaşananlar karşısında şaşkına döndü

Emekli maaşlarına tarihin en büyük zammı geliyor! Rakamı duyanlar, kulaklarına inanamadı

Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

Yolu şaşıran kaçak göçmenler Yunanistan yerine kadınlar plajına indi! Sonrasında yaptıkları ise herkesi şok etti

Şok Market son indirimlerini duyurdu! Kampanyanın bitmesine çok az bir süre kaldı
Gündem
12
Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

2023-09-09 13:46:09
Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası yol güzergahında inşa edilecek süper hızlı tren ile birlikte yeni bir otoyol projesi üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Ankara arasına Bolu Tüneli'ni bypass edecek yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Kapasitemiz arttığı için yeni bir yol yapma kararı verdik. Proje zorlu olacak. 7-8 senelik bir zaman dilimi öngörebiliriz bu proje için" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul-Ankara arası yol güzergahı hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren'in dışında yeni bir otoyol projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti.

#1
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

"PLANLADIĞIMIZ VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ VAR" Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Birçok eser kazandırdık. Şehirler arası yollarda ortalama hız 40 km/saatti, şimdi 90 km/saatye çıkardık. 29 bin km'nin üzerine çıkardık bölünmüş yollarımızı. Planladığımız ve devam eden çalışmalarımız var. Araç sayısı 2002'de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5'te bire düşürdük ölüm sayılarını. Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

#2
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI 2053'te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılan iki araçtan biri elektrikli olacak. Türkiye'de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale'de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.

#3
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM NE? İstanbul gemi trafiğini tek yönlü verebiliyoruz. Çift yönlü geçiş için uygun değil. Çünkü riskli. Boğaz iki gemi için çok emniyetli değil. Bize alternatif su yolu lazım. Hesaplarımızı yaptık. Bu ihtiyacımızı nasıl karşılarıza baktığımızda Kanal İstanbul'ıu projelendirdik. Kanal İstanbul güzergahında kazmayı ne zaman vururuz? Kanal İstanbul için yaklaşık 15 milyar dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Uygun finansmanı sağladığımızda proje takvimimiz netleşecektir. Üç Bakanlık olarak beraber hareket ettiğimiz projemiz için şimdilik bir takvim vermeyim. Kanal İstanbul'da kararlığımız devam ediyor, yapacağız.

#4
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

İSTANBUL'DAKİ TAKSİ SORUNU Ulaşım Düzenleme Genel Müdürlüğümüzde bu konular için düzenleme ve uygulamalarımız oluyor. İstanbul için baktığımızda kent içi hareketliliği tespit edip ona göre düzenlemeyi sağlıyoruz. Taksiye olan ihtiyacın azalmadığını, arttığını görüyoruz. İlave olarak taksi sayısına ihtiyaç var. Ama sayıya takılmak doğru olmaz, nitelik de önemli. Büyükşehir 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu söyledi. İhtiyaç olunmayan dolmuşların bir kısmını taksiye dönüştürme kararı verdik. Ancak esnafımızın eğitim ve davranış noktasında yardıma ihtiyacı var. İstanbul gibi marka bir şehirde şoför niteliği de önemli.

#5
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR NE DURUMDA? Deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılama noktasında çalışmalarımız sürüyor. Şehirlerimizin bir kısmı yerinde inşa edilirken bir kısmı tamamen yeni alanlara taşınıyor. Elbette buralara ulaşım ve altyapı gerekiyor. Cumhurbaşkanlık Kararı ile bu süreci biz üzerimize aldık. Normalde bu süreç Büyükşehir olan illerimizde Büyükşehir Belediyesi'nde, diğer illerde İl Özel İdaresi veya Merkez İdaresi'nde sürdürülüyor. Önümüzdeki senenin sonuna kadar inşallah bitirmiş olacağız.

#6
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

DEPREMDE GSM HATLARI NASIL ÇALIŞACAK? Operatörlerin kriz anında sistemlerinin bir kısmını diğer operatör kullanıcılarına aktarılması konusunda bir çalışmamız var. Bir altyapı paylaşımı, sistem paylaşımı diyebiliriz.

#7
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

HATAY HAVALİMANI PİSTİ NASIL YENİLENECEK? Hatay'da havalimanı yapmak için alternatif sahalar aradık. Maalesef uygun bir alan bulamadık. Olduğu yerde yapmaya karar verdik. Terminal binasında sıkıntı yoktu misal. Gerekli önlemleri alırsak bir sıkıntı olmaz demek ki. Projelerimizi yaparken ODTÜ ve TÜBİTAK ile birlikte hareket ettik. Hatay Havalimanı mevcut yerinde kalacak, pisti tamamen yeniden yapacağız. Zeminde ciddi iyileştirmeler yapacağız. Belli bir derinliğe inip taş dolduracağız. Emniyetli bir zemin oluşturacağız. Zor bir proje. 2024 yılı içinde Hatay Havalimanı'na 3 bin metre uzunluğunda sağlam bir zemin kazandırılması hedefleniyor.

#8
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

İSTANBUL'A YENİ HAVALİMANI PİSTİ Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pisti bitirdik. Bu ay içerisinde uçuşa açmış olacağız. Mevcut pistte onarılması için 2. pist açıldıktan sonra başlayacağız. Yeni Terminal binası için projemizi tamamladık. Onu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz. 2024-2025 gibi terminallerimizi bitirip iki pistimizi de kullanıyor olacağız.

#9
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

"İSTANBUL-ANKARA ARASI SÜPER HIZLI TREN PROJESİ 5 YIL SÜRER" Süper hızlı trenimiz için İstanbul ve Ankara olarak 2 durak koyarsak 80 dakika sürecek. İleriki dönemde Yavuz Sultan Selim'den de geçecek trenimiz Haydarpaşa Garı'ndan da geçecek. Bu projemiz için ihalesini yaptığımız zaman 5 yıl sürer. Şu an 12 ilimize YHT ile ulaşılıyor. Gelecek projeksiyonumuz ile 52 ilimize ulaşıyor olacağız.

#10
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

İSTANBUL-ANKARA GÜZERGAHINA YENİ OTOYOL GELİYOR İstanbul-Ankara arasına Bolu Tüneli'ni bypass edecek yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Kapasitemiz arttığı için yeni bir yol yapma kararı verdik. Proje zorlu olacak. 7-8 senelik bir zaman dilimi öngörebiliriz bu proje için.

#11
Foto - Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar

İNTERNET HIZI NASIL ARTIRILACAK? Beklenti yüksek, bu bizi motive ediyor. Operatörlerimiz çalışıyor, hızımız daha da artacak. Lisans verilmesi için ihaleler yapılacak.

9 Eylül 2001: Afganistanlı Mücahid Lider Ahmed Şah Mesud'un şehit edilmesi
Tarih

9 Eylül 2001: Afganistanlı Mücahid Lider Ahmed Şah Mesud'un şehit edilmesi

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Afganistanlı Mücahid Lider Ahmed Şah Mesud'u..
Ermenistan'a puan kaptıran A Milli Futbol Takımımız gruptan nasıl çıkar?
Spor

Ermenistan'a puan kaptıran A Milli Futbol Takımımız gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'de ağırladığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.
Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı

Sömürgeci Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te dün başlayan 2023 Rugby Dünya Kupası'nın açılış töreni sırasında yuhala..
2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!
Gündem

2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "2014’de Talipoğlu, 2023’te Altaylı! Aynı yalan, aynı senaryo!" b..
Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.
Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha
Medya

Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha

6’lı masaya rest çekmeden önce pamuklara sarılan Meral Akşener’e bir tepki de Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur’dan geldi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23