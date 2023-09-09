2023-09-09 13:46:09 Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası yol güzergahında inşa edilecek süper hızlı tren ile birlikte yeni bir otoyol projesi üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Ankara arasına Bolu Tüneli'ni bypass edecek yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Kapasitemiz arttığı için yeni bir yol yapma kararı verdik. Proje zorlu olacak. 7-8 senelik bir zaman dilimi öngörebiliriz bu proje için" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul-Ankara arası yol güzergahı hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren'in dışında yeni bir otoyol projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti.