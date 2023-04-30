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Yaşam
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Hem lezzetli hem şifa kaynağı! Ormandan toplanıyor kilosu 100 lira

2023-04-30 13:21:27
Hem lezzetli hem şifa kaynağı! Ormandan toplanıyor kilosu 100 lira

Mersin'de ormanlarda toplanan çukur mantarı, bölge halkının geçim kaynağı oldu.

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Foto - Hem lezzetli hem şifa kaynağı! Ormandan toplanıyor kilosu 100 lira

Mersin’in Mut ilçesinde ormanlarda yetişen çukur çanak mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu. Geçen yıllar 10 liradan satılan çukur çanak bu yıl 100 liradan alıcı buluyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Çam ağaçlarının yere dökülen pürlerin altında genellikle Şubat ve Nisan aylarında yetişen çukur çanak mantarını, köylü pazarında satan çiftçiler kilosunu 100 liradan sattığı mantarın, sofralara geldiğini söyledi.

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Foto - Hem lezzetli hem şifa kaynağı! Ormandan toplanıyor kilosu 100 lira

Yağmurların ardından güneşli havalarla birlikte çukur çanak mantarı çıkmaya başladığını ifade eden köylüler, “Bu yıl yağmurlar bol yağmadığı sebebiyle mantar da az oldu" dedi. Köylüler dağdan topladıkları mantarları pazartesi ve cuma günleri ilçe merkezindeki köylü pazarına getirerek satıyor. Çam ağaçlarından yere dökülen pürlerin altından topladıkları çukur çanak mantarını 100 liradan satarak geçim temin ediyorlar. Yemeğinin çok güzel ve lezzetli olduğunu söyleyen Ayşe Çetin, “Önce su içerisinde bir gün bekletilir daha sonra en az yarım saati geçkin temizlik yapılır. Soğan kavrulur, salça ve yağ ve su konur. Daha sonra çukur çanak ilave edilerek pişirilir dedi.

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