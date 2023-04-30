Hem lezzetli hem şifa kaynağı! Ormandan toplanıyor kilosu 100 lira

Yağmurların ardından güneşli havalarla birlikte çukur çanak mantarı çıkmaya başladığını ifade eden köylüler, “Bu yıl yağmurlar bol yağmadığı sebebiyle mantar da az oldu" dedi. Köylüler dağdan topladıkları mantarları pazartesi ve cuma günleri ilçe merkezindeki köylü pazarına getirerek satıyor. Çam ağaçlarından yere dökülen pürlerin altından topladıkları çukur çanak mantarını 100 liradan satarak geçim temin ediyorlar. Yemeğinin çok güzel ve lezzetli olduğunu söyleyen Ayşe Çetin, “Önce su içerisinde bir gün bekletilir daha sonra en az yarım saati geçkin temizlik yapılır. Soğan kavrulur, salça ve yağ ve su konur. Daha sonra çukur çanak ilave edilerek pişirilir dedi.