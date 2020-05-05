Ölüm geliri iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanır. Hem annemden hem babamdan maaş alabilir miyim, ölen babadan maaş bağlanması sorgulama, Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi, ben emekliyim eşim oldu maaşını alabilir miyim, ölen annenin maaşını kızı alabilir mi, SSK emeklisiyim babamın maaşını alabilir miyim, hem babamdan hem kocamdan maaş alabilir miyim, emekli Sandığı'ndan emekli bir dul bayan babasından maaş alabilir mi? Soruları binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta.