Helal olsun sana! 10 yaşındaki çocuktan adamlık dersi

Yaklaşık 50 bin TL değerindeki altını sahibine teslim ettiklerini söyleyen baba Mehmet Yaman, “Mustafa akşam altın bulup annesine teslim etmişti. Sonra eşim beni aradı. Ben de çarşıdaydım. İşte böyle bir altın bulmuş. Ben de dedim bunu kaybeden insan şu an ne kadar üzülmüştür. Hangi zor şartlarda bunu aldı. Bu gece nasıl yatar diye hemen zabıta müdürlüğüne geldim. Onlar da irtibat numaramı aldılar. Daha sonra bir vatandaş başvuruda bulunmuş ve bilgiler doğruydu. Sahibine sağ salim teslim ettik. Yaklaşık 50 bin TL’lik bir değeri var. Haram mal bize yaramaz. Kimseye de yaramaz. Çünkü o insan çalışmış, biriktirmiş yıllarca belki on yıldır çalışıyor. Ancak onu yapmıştır veya biriktirmişti. Ben onu götürüp harcasaydım gönlüm rahat olmazdı. Çocuklarımın yüzüne bakamazdım. En iyisi sahibine teslim etmekti ve çok şükür teslim ettik gönlümüz rahat” diye konuştu.