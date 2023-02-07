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Dünya
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Helal olsun! Katar'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

2023-02-07 14:39:32
Helal olsun! Katar'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Katar Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

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Foto - Helal olsun! Katar'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.

#2
Foto - Helal olsun! Katar'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

AL SANİ'DEN TÜRKİYE TALİMATI - Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti.

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Foto - Helal olsun! Katar'dan takdir toplayan Türkiye hamlesi

Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekibin geleceği aktarılan haberde, bu ekibin bir meydan hastanesi kuracağı, insani yardımlar, kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getireceği ifade edilmişti.

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