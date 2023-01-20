Hedeflerinde yine Türkiye var! The Economist Erdoğan'ı hedef aldı: Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir

ALÇAK PROVOKASYONA TÜRKİYE'DEN YANIT: UCUZ PROPAGANDA, DEZENFORMASYONA DAYALI UCUZ GAZETECİLİK Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist Dergisi hakkında, "Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar." ifadelerini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Ekonomist Dergisi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi. Derginin, "Yine başladılar" diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: "Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız." Altun, Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini belirtti.