Hedeflerinde Ali Koç’u indirmek var: Herkes şaşkın! Ali Koç şimdi ne yapacak?

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı. Futbolda 13 kupa kaldırdı Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı. Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. 17 teknik adamla çalıştı Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı. Yıldırım, sırasıyla Hırvat Otto Baric, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman Christoph Daum, Brezilyalı Zico, İspanyol Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı. Önemli oyuncular transfer etti Yıldırım, dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan futbolculardan Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, Mathieu Valbeuna, Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic, Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang, İspanyol Daniel Güiza, Roberto Soldado, Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani'yi Fenerbahçe'ye kazandırdı.