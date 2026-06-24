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Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

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AA Giriş Tarihi:

Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

#1
Foto - Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ile havalanan Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Sensör Sistemi ve Lazer Güdüm Kiti 82 ile hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

#2
Foto - Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen KIZILELMA insansız savaş uçağı, testlerine hız kesmeden ediyor.

#3
Foto - Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

Bayraktar KIZILELMA, gövde kısmında taşıdığı TOYGUN Elektro-Optik Sensör Sistemi ile başarılı atışlar gerçekleştirdi.

#4
Foto - Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

KIZILELMA, ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Lazer Güdüm Kiti 82 ve yine ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti'yle başarılı atışlara imza attı.

#5
Foto - Hedeflere tam isabet! KIZILELMA yine şov yaptı

Öte yandan TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın düşük görünürlük kabiliyetini koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

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