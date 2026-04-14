Hedefi en çok şaşıranlar belli oldu! Süper Lig'in 2. sırada yer aldı!
İngiltere Premier Lig, Avrupa'nın öne çıkan 10 ligi arasında bu sezon kendi kalesine atılan gollerde açık ara zirvede yer alıyor.
UEFA sıralamasında Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Premier Lig'de bu sezon 32 futbolcu, kendi kalesine 35 gol attı.
KENDİ KALESİNE ATILAN GOL SAYILARI...
Çekya Chance Liga 16
İtalya Serie A - 18
Almanya Bundesliga - 19
Belçika Jupiler Pro - 19
İspanya LaLiga - 20
Hollanda Eredivisie - 20
Portekiz Liga - 20
Fransa Ligue 1 - 21
Türkiye Süper Lig - 21
İngiltere Premier Lig - 35
