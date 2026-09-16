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Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

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Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 2026 ve 2030 hedeflerini açıkladı. Uraloğlu, “2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda yüzde 0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtı ile karbondioksit emisyonunu yüzde 5 oranında azaltmaktır “ dedi.

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Foto - Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık sektörünün karbon emisyonlarının azaltılmasında kritik öneme sahip sürdürülebilir havacılık yakıtına (SAF) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, SHGM tarafından duyurularak yürürlüğe giren Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı (SHT-SAF) ile Türkiye'nin havacılıkta düşük karbonlu dönüşüm sürecine önemli bir adım attığını belirtti. Türkiye'nin bu alandaki hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımının yaygınlaştırılmasıyla havacılıkta çevresel etkilerin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

#2
Foto - Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

“2026 YILI İÇİN LİTRE BAŞINA DÜŞEN ASGARİ KARBONDİOKSİT EMİSYON MİKTARINI 13 GRAM OLARAK BELİRLEDİK” Bakan Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefi hakkında açıklamada bulunarak "2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda yüzde 0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtı ile karbondioksit emisyonunu yüzde 5 oranında azaltmaktır." dedi. Sürdürülebilir havacılık yakıtının mevcut hava araçlarında herhangi bir teknik değişiklik gerektirmeden kullanılabildiğini belirten Uraloğlu, bu özelliğin sektör açısından önemli avantaj sağladığını söyledi. Uraloğlu, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı, mevcut uçak motorlarında ilave teknoloji değişikliği gerektirmeden kullanılabiliyor. Böylece filoların yenilenmesini beklemeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

TİCARİ HAVACILIKTA EN GÜÇLÜ ALTERNATİFLERDEN BİRİ: Elektrikli ulaşım çözümlerinin birçok ulaşım modunda yaygınlaşmasına rağmen ticari havacılıkta mevcut teknolojiyle uygulanabilir olmadığını belirten Uraloğlu, batarya sistemlerinin ağırlığı ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Bugünkü teknolojiyle 50 ton yakıt tüketen uzun menzilli bir uçağın aynı uçuşu gerçekleştirebilmesi için yaklaşık 2 bin 500 ton batarya taşıması gerekiyor. Bu nedenle sürdürülebilir havacılık yakıtı, havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltacak en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

TÜRKİYE'DE SAF ÜRETİM EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR: Bakan Uraloğlu, Türkiye'de sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine yönelik çalışmaların kamu ve özel sektör iş birliğiyle hız kazandığını belirterek, farklı aşamalarda yürütülen yatırımlarla üretim ekosisteminin güçlendiğini ifade etti. Üretim, pilot tesis, fizibilite ve planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında bölgesel üretim ve teknoloji merkezlerinden biri olmasının hedeflendiğini söyledi.

#5
Foto - Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

ULUSLARARASI STANDARTLAR ESAS ALINIYOR: Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının yalnızca teknik standartları karşılamasının yeterli olmadığını belirterek üretim süreçlerinde uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerinin esas alındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi gibi kriterler de gözetiliyor. Böylece çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuluyor." dedi.

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