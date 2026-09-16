Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik 2026 ve 2030 hedeflerini açıkladı. Uraloğlu, “2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda yüzde 0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtı ile karbondioksit emisyonunu yüzde 5 oranında azaltmaktır “ dedi.