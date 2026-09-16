Hedef 2030’da yüzde 5 azaltmak: Havacılıkta temiz yakıt hamlesi

TİCARİ HAVACILIKTA EN GÜÇLÜ ALTERNATİFLERDEN BİRİ: Elektrikli ulaşım çözümlerinin birçok ulaşım modunda yaygınlaşmasına rağmen ticari havacılıkta mevcut teknolojiyle uygulanabilir olmadığını belirten Uraloğlu, batarya sistemlerinin ağırlığı ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Bugünkü teknolojiyle 50 ton yakıt tüketen uzun menzilli bir uçağın aynı uçuşu gerçekleştirebilmesi için yaklaşık 2 bin 500 ton batarya taşıması gerekiyor. Bu nedenle sürdürülebilir havacılık yakıtı, havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltacak en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.