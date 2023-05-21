HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

Bir fırsatımız var. Faşizm ve demokrasi arasında bir tercih yapacağımız 28 Mayıs tarihini hepimiz özenle ele almalıyız. İkinci turda faşizmi göndermek, demokrasiye kazandırmak için hareket etmemiz gerekiyor. Ben Türkiye halklarına, Türkiye kamuoyuna, kayıp yakınlarına, faili meçhul yakınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Hasan'ın mezarında şu yazıyor: Şili'de, Arjantin'de kaybedenler kaybetti. Türkiye'de de, mutlaka ama mutlaka kaybedenler kaybedecek.