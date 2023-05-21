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HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

2023-05-21 07:25:27
HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında, PKK destekçisi SGDF bayrakları altında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Buldan, iktidarı ikinci turda göndermek için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.

#1
Foto - HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek istemeyi ihmal etmiyor. Kılıçdaroğlu'na terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında da destek isteyen Buldan, "Bir fırsatımız var. Faşizm ve demokrasi arasında bir tercih yapacağımız 28 Mayıs tarihini hepimiz özenle ele almalıyız. İkinci turda faşizmi göndermek, demokrasiye kazandırmak için hareket etmemiz gerekiyor." dedi. Buldan, terör örgütü PKK destekçisi SGDF bayrakları altında konuştu.

#2
Foto - HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

HDP'Lİ BULDAN'DAN TERÖRİST MEZARI BAŞINDA KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK Seçimin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. HDP'nin desteğine rağmen Erdoğan'a yenilmekten kurtulamayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda kazanmak için milliyetçilik şovuna başladı. Ancak, HDP'nin desteğinden de vazgeçemedi.

#3
Foto - HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

Yeni strateji gereği HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan destek mesajları veriyor. Kılıçdaroğlu da, daha fazla beka ve terör vurgusu yapıyor. Ancak, PKK ve HDP'den gelen açıklamalar işin sadece seçimde oy kazanmak için tasarlandığını gözler önüne seriyor.

#4
Foto - HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

"FAŞİZMİ GÖNDERMEK İÇİN..." Buldan, Kılıçdaroğlu'na terörist hasan Ocak'ın mezarının başında destek istedi. MLKP terör örgütü yöneticisi Hasan Ocak'ın başında terör örgütü PKK destekçisi SGDF bayrakları altında konuşan Buldan şunları söyledi:

#5
Foto - HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

Bir fırsatımız var. Faşizm ve demokrasi arasında bir tercih yapacağımız 28 Mayıs tarihini hepimiz özenle ele almalıyız. İkinci turda faşizmi göndermek, demokrasiye kazandırmak için hareket etmemiz gerekiyor. Ben Türkiye halklarına, Türkiye kamuoyuna, kayıp yakınlarına, faili meçhul yakınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Hasan'ın mezarında şu yazıyor: Şili'de, Arjantin'de kaybedenler kaybetti. Türkiye'de de, mutlaka ama mutlaka kaybedenler kaybedecek.

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