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HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

2023-05-25 09:14:38
HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimleri öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı ile anlaşmasına HDP'den çok sert tepki geldi. HDP'den yapılan veto gibi açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" ifadeleri yer aldı.

#1
Foto - HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek 2. tur öncesi ise milliyetçilik maskesini taktı. 'Oy' devşirme uğruna ilkesiz siyaset anlayışını sürdüren Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaştı.

#2
Foto - HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

HDP'ye yönelik sert tutumu bilinen Ümit Özdağ ise; HDP'ye rağmen anlaşmaya yanaşırken, koalisyonun küçük ortakları da söz konusu anlaşmaya olan rahatsızlıklarını sosyal medyadan dile getirdiler.

#3
Foto - HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

HDP'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise adeta Ümit Özdağ'a 'veto' niteliğinde ifadeler yer aldı. HDP, değerlendirmelerinin devam ettiğinin mesajını vererek, son kararı yarın açıklayacaklarını ilan etti.

#4
Foto - HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

HDP'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde: HDP Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. 1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

#5
Foto - HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

2-Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur. 3-Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

#6
Foto - HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular

4-Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız.

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