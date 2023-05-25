2023-05-25 09:14:38 HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçimleri öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı ile anlaşmasına HDP'den çok sert tepki geldi. HDP'den yapılan veto gibi açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur" ifadeleri yer aldı.