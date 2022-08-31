HDP gitti, şehir değişti

"BÖYLE ÇALIŞMA GÖRÜLMEDİ" Kars tarihinde bu şekilde çalışma görülmediğini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardır Kars’ta böyle çalışma görmedik. Belediye bütün yolları neredeyse kazdı. Alt yapı çalışmaları da aynı anda yapılıyor. Yol ve kaldırımların kalıcı olması için başta elektrikler olmak Kargaz ve Telekom hatları da yer altına alınıyor. Bu şekilde yapılan yolların yeniden kazılmasının da önüne geçiliyor” dediler.