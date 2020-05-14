Hazır yufkadan burma baklava şerbeti nasıl ayarlanır? Bayram için burma baklava tarifi

Yapılışı: Burma baklava yapmaya başlamadan önce cevizleri ağza gelecek büyüklükte rondodan geçirin, tereyağını eritin. Baklavaya şekil vermek için ince bir oklavaya ihtiyacınız var, onu da temin edin. Hazır baklavalık yufkayı serin ve ortasına şerit şeklinde ceviz dökün, oklava ile uçtan sormaya başlayın. Tüm yufkayı oklavaya sardıktan sonra bir kenarından diğer kenarına doğru iterek cevizli yufkayı sıkıştırın burulmuş şekil aldığını göreceksiniz. Aldığı şekille sıkışık bir şekilde tepsiye düz ya da dolama şeklinde yerleştirin. Tepsiniz dolana kadar işleme devam edin. Tereyağını eritin ve baklavanızın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirin. Baklavanızı fırına attığınız anda şerbeti de yapmaya başlamalısınız. Baklavanın yumuşamaması için şerbetiniz ılık pişmiş baklavanız 10 dakika kadar dinlenmiş olmalıdır. Şerbeti dökün yaklaşık 1 saat dinlendirin. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...