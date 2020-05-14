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Hazır yufkadan burma baklava şerbeti nasıl ayarlanır? Bayram için burma baklava tarifi

2020-05-14 22:58:13
Hazır yufkadan burma baklava şerbeti nasıl ayarlanır? Bayram için burma baklava tarifi

Ramazan bayramı yaklaşıyor. Bayramda en çok merak edilenlerden biri bayramın vazgeçilmezi baklava tarifleridir. Evde kolayca hazırlanan lezzetli bayram baklavası hazır yufkadan da tercih ediliyor. Hazır yufkadan burma baklava tarifi haberimizde...

#1
Foto - Baklava ve benzeri şerbetli tatlılar, mutfağımızda geçmişten günümüze en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Bu tatlılar çoğu zaman hazır alınsa da özellikle bayram dönemlerinde birçok kişi de tatlısını evde yapıp afiyetle tüketmek istiyor.

Baklava ve benzeri şerbetli tatlılar, mutfağımızda geçmişten günümüze en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Bu tatlılar çoğu zaman hazır alınsa da özellikle bayram dönemlerinde birçok kişi de tatlısını evde yapıp afiyetle tüketmek istiyor.

#2
Foto - Ancak baklava yufkası açmak herkesin harcı değil, ustalık istiyor. Tabii bir de iş hayatının vaktimizin önemli bir kısmını aldığı bu zamanlarda baklava yufkası açmanın zorluğu katlanıyor.

Ancak baklava yufkası açmak herkesin harcı değil, ustalık istiyor. Tabii bir de iş hayatının vaktimizin önemli bir kısmını aldığı bu zamanlarda baklava yufkası açmanın zorluğu katlanıyor.

#3
Foto - İşte evde kendi tatlısını yapmak isteyen ancak buna vakit ya da imkan bulamayanlar için hazır baklava yufkaları son birkaç yıldır market raflarındaki yerini aldı. Peki hazır baklava yufkasıyla baklava yapmanın püf noktaları neler?

İşte evde kendi tatlısını yapmak isteyen ancak buna vakit ya da imkan bulamayanlar için hazır baklava yufkaları son birkaç yıldır market raflarındaki yerini aldı. Peki hazır baklava yufkasıyla baklava yapmanın püf noktaları neler?

#4
Foto - Hazır olarak alacağınız yufkaya şekil verirken dağılmamış olması ve iyi sıkıştırılmış olması gerekir. Bu kolay işlemi yaparken sorun yaşıyorsanız aldığınız baklava yufkası iyi değil demektir. Ayrıca baklavayı ceviz yerine fındıklı yapmayı düşünürseniz, fındıkları ocakta kavurmanızı öneririz. Bu şekilde bambaş bir lezzet keşfedersiniz.

Hazır olarak alacağınız yufkaya şekil verirken dağılmamış olması ve iyi sıkıştırılmış olması gerekir. Bu kolay işlemi yaparken sorun yaşıyorsanız aldığınız baklava yufkası iyi değil demektir. Ayrıca baklavayı ceviz yerine fındıklı yapmayı düşünürseniz, fındıkları ocakta kavurmanızı öneririz. Bu şekilde bambaş bir lezzet keşfedersiniz.

#5
Foto - Hazır yufka ile burma baklava tarifi

Hazır yufka ile burma baklava tarifi

#6
Foto - Malzemeler: 12 kat hazır baklava yufkası, 2 su bardağı ceviz içi, 250 gram tereyağı Şerbeti için; 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon

Malzemeler: 12 kat hazır baklava yufkası, 2 su bardağı ceviz içi, 250 gram tereyağı Şerbeti için; 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon

#7
Foto - Yapılışı: Burma baklava yapmaya başlamadan önce cevizleri ağza gelecek büyüklükte rondodan geçirin, tereyağını eritin. Baklavaya şekil vermek için ince bir oklavaya ihtiyacınız var, onu da temin edin. Hazır baklavalık yufkayı serin ve ortasına şerit şeklinde ceviz dökün, oklava ile uçtan sormaya başlayın. Tüm yufkayı oklavaya sardıktan sonra bir kenarından diğer kenarına doğru iterek cevizli yufkayı sıkıştırın burulmuş şekil aldığını göreceksiniz. Aldığı şekille sıkışık bir şekilde tepsiye düz ya da dolama şeklinde yerleştirin. Tepsiniz dolana kadar işleme devam edin. Tereyağını eritin ve baklavanızın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirin. Baklavanızı fırına attığınız anda şerbeti de yapmaya başlamalısınız. Baklavanın yumuşamaması için şerbetiniz ılık pişmiş baklavanız 10 dakika kadar dinlenmiş olmalıdır. Şerbeti dökün yaklaşık 1 saat dinlendirin. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Yapılışı: Burma baklava yapmaya başlamadan önce cevizleri ağza gelecek büyüklükte rondodan geçirin, tereyağını eritin. Baklavaya şekil vermek için ince bir oklavaya ihtiyacınız var, onu da temin edin. Hazır baklavalık yufkayı serin ve ortasına şerit şeklinde ceviz dökün, oklava ile uçtan sormaya başlayın. Tüm yufkayı oklavaya sardıktan sonra bir kenarından diğer kenarına doğru iterek cevizli yufkayı sıkıştırın burulmuş şekil aldığını göreceksiniz. Aldığı şekille sıkışık bir şekilde tepsiye düz ya da dolama şeklinde yerleştirin. Tepsiniz dolana kadar işleme devam edin. Tereyağını eritin ve baklavanızın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirin. Baklavanızı fırına attığınız anda şerbeti de yapmaya başlamalısınız. Baklavanın yumuşamaması için şerbetiniz ılık pişmiş baklavanız 10 dakika kadar dinlenmiş olmalıdır. Şerbeti dökün yaklaşık 1 saat dinlendirin. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

#8
Foto - Baklavanın kalorisi ne kadardır? Burma Baklava, içerisinde yüksek oranda yağ, şeker, un olduğundan kalorisi yüksek bir tatlıdır. Burma baklavanın küçük bir porsiyonu yaklaşık 430 kcaldır.

Baklavanın kalorisi ne kadardır? Burma Baklava, içerisinde yüksek oranda yağ, şeker, un olduğundan kalorisi yüksek bir tatlıdır. Burma baklavanın küçük bir porsiyonu yaklaşık 430 kcaldır.

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