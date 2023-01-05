Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmininde Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde yüksek kesimlere kar yağacağı görüldü. İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ Ülke genelinde soğuk hava etkili olsa da, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ölçülüyor. Yeni yılın da gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını açıkladı. Şen, şunları kaydetti: "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.