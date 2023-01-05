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Doğa
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Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

2023-01-05 10:48:58
Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

Bugün gece saatlerinde bazı illerde havaların soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği ifade edildi.

#1
Foto - Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

Kafkaslar üzerinden soğuk ve yağışlı hava gelirken bazı illere lapa lapa kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında soğuk hava ve kar yağışına dikkat çekildi. Yeni yılın ilk günlerinde Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Kafkaslar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası birçok ili etkisi altına alacak. Meteoroloji sıcaklıkların eksi derecelere düşeceğini belirtildi. Kafkaslar üzerinden yurda inen soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması bekleniyor.

#2
Foto - Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

RADARA YANSIDI KAFKASLARDAN GELİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden Doğu Karadeniz'de soğukların etkili olacağı belirtildi. Bu bölgelerde yağışların yüksek kesimlerde sulu kar ve kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi. Kafkaslar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ise radar görüntülerine yansıdı. METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Sıcak havaların yerini soğuklara bırakırken, bazı illerde kar yağışı başladı.

#3
Foto - Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahmininde Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde yüksek kesimlere kar yağacağı görüldü. İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? TARİH VERİLDİ Ülke genelinde soğuk hava etkili olsa da, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ölçülüyor. Yeni yılın da gelmesiyle birlikte vatandaşlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını açıkladı. Şen, şunları kaydetti: "Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir. Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor.

#4
Foto - Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor. "Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama önümüzdeki ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da Kar Yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra."

#5
Foto - Hazır mısınız geliyor gelmekte olan! Lapa lapa kar yağacak

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 4 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.

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