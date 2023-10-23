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Yaşam
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Hazan mevsimi mest ediyor

2023-10-23 17:09:22
Hazan mevsimi mest ediyor

Ülkemizin dört bir yanı ayrı bir güzelliği sahip... Bu güzellik sonbaharda bambaşka bir hal alıyor. İşte, Abant'ta sonbahar manzaraları...

#1
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda hazan mevsimi güzelliği yaşanıyor. Etrafı ormanlarla çevrili olan Abant’ta bir tarafta ağaçların yaprakları sararırken, diğer tarafta ise çiğdemler çiçek açtı.

#2
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda ekim ayında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

#3
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının her tonu ile renk cümbüşünün yaşandığı Abant’ta muhteşem manzara dronla havadan görüntülendi.

#4
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

Etrafı ormanlarla çevrili olan Abant Gölü’nün ağaçlarının sararmasının yanı sıra, yeşil alanlarda ise Abant çiğdemleri çiçek açtı.

#5
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

Doğasever vatandaşların huzur dolu vakit geçirdiği Milli Park’ta oluşan görsel şölen görenleri mest etti.

#6
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

#7
Foto - Hazan mevsimi mest ediyor

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