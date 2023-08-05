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Spor
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Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

2023-08-05 00:09:49
Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Süper Lig'de yaz transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam eden takımlar, yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transferde vites arttırdı. Birçok yıldız ismin ligimize adım attığı transfer döneminde bir dikkat çekici transfer daha bitmek üzere. Kariyerine Olimpik Marsilya'da devam eden Fransız yıldız Dimitri Payet, yeni sezonda Süper Lig'de top koşturabilir.

#1
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Yaz transfer dönemi boyunca birçok dikkat çeken transferlerle adından söz ettiren Süper Lig ekipleri, flaş hamlelere devam ediyor.

#2
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Gelecek sezon oldukça çekişmeli geçmesi beklenen ligde bir ses getirecek transfer daha ortaya çıktı.

#3
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Kariyerinin büyük bölümünü Fransa'da geçiren dünya yıldızı Dimitri Payet'in Süper Lig'e transfer olacağı söylendi.

#4
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Fanatik'e göre; Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig devlerinin de gündemine giren Fransız futbolcu, herkesi şaşırtarak Süper Lig ekibine imzayı atabilir.

#5
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

İşte o transferin detayları… Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde güçlü bir kadroyla lige girmek isteyen Konyaspor, transferde büyük bir bomba patlatmak istiyor.

#6
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Yeşil-Beyazlılar, Dimitri Payet'e teklif yaptı. Yeşil-Beyazlılar ile Marsilya'dan ayrılan 37 yaşındaki kanat oyuncusu arasındaki görüşmeler devam ediyor.

#7
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Daha önce Pendikspor'a geleceği iddia edilen Payetle Süper Lig'den bir takım daha ilgileniyor.

#8
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Taraftarını yeniden heyecanlandıracak ve tribüne çekecek isimler üzerinde duran yönetimin dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

#9
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Türkiye'den gelen diğer teklife göre daha önde olan yönetimin transferin maliyeti için kaynak oluşturduğu gelen haberler arasında.

#10
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Türk futbolseverlerin dikkatini üzerine çeken Dimitri Payet söylentisi, Konyaspor taraftarını da heyecanlandırmayı başardı.

#11
Foto - Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…

Dimitri Payet, 6 sezondur Marsilya formasıyla çıktığı 326 maçta 78 gol, 95 asistlik katkı sağladı.

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