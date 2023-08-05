2023-08-05 00:09:49 Hayrete düşürdü! Bu transfer dünyada ses getirir: Devlerin yapamadığını sürpriz takım yapacak…
Süper Lig'de yaz transfer dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam eden takımlar, yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transferde vites arttırdı. Birçok yıldız ismin ligimize adım attığı transfer döneminde bir dikkat çekici transfer daha bitmek üzere. Kariyerine Olimpik Marsilya'da devam eden Fransız yıldız Dimitri Payet, yeni sezonda Süper Lig'de top koşturabilir.