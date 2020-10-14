Hayret, ki ne hayret! Sanki kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi

SÖZCÜ, 14 Ekim 2015: "NEREYE KADAR" Çözüm süreci, PKK'lıların tekrar saldırılara başlaması ile sona ermiş, asker ve polisimiz şehid ediliyor. Bu arada Suriye'de PYD ile çatışan IŞİD, kavgayı Türkiye'ye de taşımak için, şehirlerde saldırılar düzenliyor. Böylesi bir ortamda, ilk silahı sıkan PKK olduğu halde, AK parti iktidarı ahlaksızca suçlanıyor ve terörü seçim kazanmak için kızıştırdığı iftirası atılıyor. Bir anlığına, bu iftirayı test edelim. AK Parti böyle bir şey yapmak istese bile, PKK'lılar, yollara bomba döşemeseler, askere saldırmasalar, terör bitmiş olmaz mı? Ama bu Sözcü, PKK karşıtı gibi görünür iken bile, PKK'lıları koruyup, AK Parti'yi karalamak için, böylesine iftiralara bile imza atabildiler.. Sanki AK Parti seçimi kazanmak için, terörü bilerek artırıyormuş gibi yalan uydurdular.. Terör artınca, AK Parti'nin oyu niye artacak, o da başka bir muamma..