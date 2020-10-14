2020-10-14 13:18:16 Hayret, ki ne hayret! Sanki kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet'in 14 ekim 2016 tarihli "İKNA ODALARI GERİ DÖNDÜ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Sanki, 28 Şubat'ta ikna odaları açıldığında, başörtülü öğrencilere ahlaksız teklifler yapılarak, başörtülerini açmaları istenirken, olmadığında tehditler savrulurken, kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi. Şimdi İkna odalarının karşısında imiş gibi başlık atmış.. Ama başlığı, "Başını örtmeyenlere açılmış ikna odaları"nı değil, lisede illegal eylem yapan öğrencilere, "Niye böyle yapıyorsunuz" diye sorma amaçlı görüşmeleri itibarsızlaştırmak için atmışlar. İkna odasındaki öğrenciden, sanki ahlaksız bir talep varmış, haksız bir teklif yapılıyormuş gibi, 28 Şubat ile kıyaslama yapmışlar.. "Neden eylem yapıyorsunuz, Dersinize girip, normal öğrenci gibi mezun olsanız, daha iyi değil mi" diye sormak da suç olmuş, ülkede.. Öğrenciyi illegal eylemden uzaklaştırma çabası, "Başını aç, yoksa kaydını yapmam" demekle eşdeğer suç olmuş! Hayret, ki ne hayret!" ifadelerini kullandı.