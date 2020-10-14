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Medya
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Hayret, ki ne hayret! Sanki kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi

2020-10-14 13:18:16
Hayret, ki ne hayret! Sanki kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Cumhuriyet'in 14 ekim 2016 tarihli "İKNA ODALARI GERİ DÖNDÜ" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Sanki, 28 Şubat'ta ikna odaları açıldığında, başörtülü öğrencilere ahlaksız teklifler yapılarak, başörtülerini açmaları istenirken, olmadığında tehditler savrulurken, kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi. Şimdi İkna odalarının karşısında imiş gibi başlık atmış.. Ama başlığı, "Başını örtmeyenlere açılmış ikna odaları"nı değil, lisede illegal eylem yapan öğrencilere, "Niye böyle yapıyorsunuz" diye sorma amaçlı görüşmeleri itibarsızlaştırmak için atmışlar. İkna odasındaki öğrenciden, sanki ahlaksız bir talep varmış, haksız bir teklif yapılıyormuş gibi, 28 Şubat ile kıyaslama yapmışlar.. "Neden eylem yapıyorsunuz, Dersinize girip, normal öğrenci gibi mezun olsanız, daha iyi değil mi" diye sormak da suç olmuş, ülkede.. Öğrenciyi illegal eylemden uzaklaştırma çabası, "Başını aç, yoksa kaydını yapmam" demekle eşdeğer suç olmuş! Hayret, ki ne hayret!" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 14 Ekim 2012:

CUMHURİYET, 14 Ekim 2012: "BAROLAR BAŞKANINI SEÇİYOR" Ahmet Davutoğlu, çoklu baro sistemine karşı çıkıp, "Alevi barosu, sünni barosu kurulur, bu yanlış" demişti değil mi? Bakın, baro seçiminde alevi barosu zaten kurulduğunu gösteren afiş açılmış... 2012 yılında, Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken, onun sorumluluğu altındaki Suriye politikası eleştirilerek, ordaki Nusayrilerin % 85'lik Sünnilere hükümranlığı devam etmesi için, baro seçimiyle ne ilgisi var ise, "Suriye'den elini çek" afişi açılmış. Davutoğlu'na hatırlatalım, alevi barosu çoktan kurulmuş bile.. Ama senin haberin yok. Hırs, kindarlık gözünü bürümüş.. Senin dünyadan haberin yok.. Nusayrileri savunan afişlere ses çıkartmayan barolara tek laf edemiyorsun, muhafazakarların kuracağı baroya bile, karşı çıkıyorsun.

#2
Foto - CUMHURİYET, 14 Ekim 2013:

CUMHURİYET, 14 Ekim 2013: "İSTİFA DEPREMİ" Atatürkçü generalleri savunma adı altında, Deniz Kuvvetleri'nde bazı amirallerin görevi bıraktığını yazan ve "İstifa depremi" başlığı ile halkı tedirginliğe sevkeden, ordumuz tasfiye oluyor gibi algı oluşturan, hükümeti de adeta tehdite kalkışan cumhuriyet, amacına ulaşamadı. Bugün o amirallerin istifasına rağmen, dün yapamadığımız işleri, Akdeniz'de olsun, Ege Denizi'nde olsun, dünyanın her yerinde büyük bir başarı ile gösteriyoruz.. Oruç Reis'e eşlik eden donanmamız, yedi düvele korku salıyor..

#3
Foto - BUGÜN, 14 Ekim 2014: “YAKIŞ: PARALELE İNANMIYORUM

BUGÜN, 14 Ekim 2014: “YAKIŞ: PARALELE İNANMIYORUM" Beyefendi AK Parti kurucusu oldu diye, sanırsınız ki, küçük dağları kendi (haşa) yaratmış. "Paralele inanmıyor"muş. Şimdilerde bulup, kendisine sorsak, artık inanmış mıdır, acaba? İlla 251 şehid mi verilmesi gerekiyordu, Yaşar Yakış'ın paralele inanması için!

#4
Foto - TARAF, 14 Ekim 2014 “HSYK'DA YENİ KOALİSYON

TARAF, 14 Ekim 2014 “HSYK'DA YENİ KOALİSYON" Taraf gazetesi kılçıklık olsun diye, 5 ülkücü, 4 demokrat, 4 cemaatçi, 9 AKP'liden oluştu"ğunu söylediği yeni HSYK için, Cumhuriyet ve Sözcü bir gün önce ne demişti: "AK Parti yargıyı kendisine bağladı" Değişik çizgiden üyelerin olduğu bu dağılım kazanmasaydı, kim kazanacaktı? FEKÖ'cüler kazanacaktı.. Hem de 22 üyesinin 20'si (bakan ve müsteşar hariç) hepsi FETÖ'cü olan bir HSYK karşımızda olacaktı.. Sözcü ve Cumhuriyet, çok seslilik yerine, FETÖ'cüleri tercih ettiği için, "Yargı AKP'ye bağlandı" manşeti atmışlardı..

#5
Foto - SÖZCÜ, 14 Ekim 2014 “SİSİ'YE ATTI TUTTU AMA MISIR'A ELÇİSİNİ YOLLADI

SÖZCÜ, 14 Ekim 2014 “SİSİ'YE ATTI TUTTU AMA MISIR'A ELÇİSİNİ YOLLADI" Bugün dahi Mısır'da büyükelçimiz olmadığı için, bu Sözcü gazetesi Tayyip Erdoğan'ı sabah akşam hedef alıyor. Ama taa 6 yıl önce, "attı tuttu ama, elçiyi yolladı" demişler bile. Elçiyi yollarsın; hakaret ederler, yollamazsın; küfrederler. Bunların ahlakı budur işte!

#6
Foto - CUMHURİYET, 14 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 14 Ekim 2015: "DİKTATÖR MÜSÜNÜZ?" Yıllardır aynı algı için mücadele ediyorlar. Diktatör diyorlar, ardından seçim oluyor, Erdoğan kazanıyor. Bir süre susuyorlar, sonra yine diktatör diyorlar, yine seçim yapılıyor, yine Erdoğan kazanıyor. Ne bunlar diktatör demekten vazgeçiyorlar, ne de halk, diktatör dedikleri Erdoğan'ı seçmekten. En sonunda, Finlandiyalı gazeteciye sordurmuşlar: "Diktatör müsünüz?" Erdoğan da, tam da utanması olanın üzünü kızartacak cevabı, muhatabına yapıştırmış: "Diktatörün olduğu ülkede bu soruyu sorabilir misin?" Ama adamlarda, soruyu sorduranlarda utanma yok ki.. Bir ay susarlar, sonra yine "Nerede kalmıştık" deyip, aynı iftiraya devam ederler.

#7
Foto - SÖZCÜ, 14 Ekim 2015:

SÖZCÜ, 14 Ekim 2015: "NEREYE KADAR" Çözüm süreci, PKK'lıların tekrar saldırılara başlaması ile sona ermiş, asker ve polisimiz şehid ediliyor. Bu arada Suriye'de PYD ile çatışan IŞİD, kavgayı Türkiye'ye de taşımak için, şehirlerde saldırılar düzenliyor. Böylesi bir ortamda, ilk silahı sıkan PKK olduğu halde, AK parti iktidarı ahlaksızca suçlanıyor ve terörü seçim kazanmak için kızıştırdığı iftirası atılıyor. Bir anlığına, bu iftirayı test edelim. AK Parti böyle bir şey yapmak istese bile, PKK'lılar, yollara bomba döşemeseler, askere saldırmasalar, terör bitmiş olmaz mı? Ama bu Sözcü, PKK karşıtı gibi görünür iken bile, PKK'lıları koruyup, AK Parti'yi karalamak için, böylesine iftiralara bile imza atabildiler.. Sanki AK Parti seçimi kazanmak için, terörü bilerek artırıyormuş gibi yalan uydurdular.. Terör artınca, AK Parti'nin oyu niye artacak, o da başka bir muamma..

#8
Foto - CUMHURİYET, 14 Ekim 2016:

CUMHURİYET, 14 Ekim 2016: "İKNA ODALARI GERİ DÖNDÜ" Sanki, 28 Şubat'ta ikna odaları açıldığında, başörtülü öğrencilere ahlaksız teklifler yapılarak, başörtülerini açmaları istenirken, olmadığında tehditler savrulurken, kemalist Cumhuriyet, o zorbalara alkış tutmamış gibi. Şimdi İkna odalarının karşısında imiş gibi başlık atmış.. Ama başlığı, "Başını örtmeyenlere açılmış ikna odaları"nı değil, lisede illegal eylem yapan öğrencilere, "Niye böyle yapıyorsunuz" diye sorma amaçlı görüşmeleri itibarsızlaştırmak için atmışlar. İkna odasındaki öğrenciden, sanki ahlaksız bir talep varmış, haksız bir teklif yapılıyormuş gibi, 28 Şubat ile kıyaslama yapmışlar.. "Neden eylem yapıyorsunuz, Dersinize girip, normal öğrenci gibi mezun olsanız, daha iyi değil mi" diye sormak da suç olmuş, ülkede.. Öğrenciyi illegal eylemden uzaklaştırma çabası, "Başını aç, yoksa kaydını yapmam" demekle eşdeğer suç olmuş! Hayret, ki ne hayret!

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