2024-08-14 12:04:09 Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya
Konya'da bulunan Gökçehüyük Barajı görüntüsüyle Norveç Fiyortlarını andırıyor.
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Konya'da bulunan Gökçehüyük Barajı görüntüsüyle Norveç Fiyortlarını andırıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve Toros dağlarının eteklerinde yer alan Gökçehüyük barajı, Norveç Fiyortlarını andıran yapısı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
2 adet baraj göletinden oluşan Gökçehüyük barajları aynı zamanda bölge halkının tarım arazilerini sulamada ve amatör olta balıkçılığında bölgenin önde gelen su kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor.
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