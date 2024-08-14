  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

2024-08-14 12:04:09
Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

Konya'da bulunan Gökçehüyük Barajı görüntüsüyle Norveç Fiyortlarını andırıyor.

#1
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve Toros dağlarının eteklerinde yer alan Gökçehüyük barajı, Norveç Fiyortlarını andıran yapısı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

2 adet baraj göletinden oluşan Gökçehüyük barajları aynı zamanda bölge halkının tarım arazilerini sulamada ve amatör olta balıkçılığında bölgenin önde gelen su kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor.

#3
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#4
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#5
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#6
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#7
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#8
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#9
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

#10
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Burası Norveç değil Konya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı
Gündem

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! “15 Temmuz FETÖ'nün planıydı.” Diyerek “Tayin olmak isteyen Kemal Batmaz’ı arardı” diye d..
Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiy..
Boykotun gücü istifa getirdi
Ekonomi

Boykotun gücü istifa getirdi

Abluka altında tuttuğu Filistinlileri katleden terör devleti İsrail’in yanında yer alarak insanlık suçu işleyen Starbucks'a duyarlı insanlar..
Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz
Medya

Ahmet Hakan'dan, İran'a ağır tokat: İşte böyle madara olursunuz

Ahmet Hakan, İsrail’de sosyal medyada dönen “Seni İran karşılık verene kadar severim” geyiklerine dikkat çekti. Hakan, intikam arzusunu yüks..
CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi
Gündem

CHP'li belediyede terör propagandası! CHP'li Başkan yol verdi

CHP'li Sancaktepe Belediye Meclisi'nde terör propagandası yapıldı. CHP'li Başkan Alper Yeğin bölücü propagandaya yol verdi.
Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon
Gündem

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sızmış olan İsrail askerlerine karşı bir dizi oper..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23