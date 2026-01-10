Haydut ABD'yi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri'ni derinden sarsan bir saldırı gerçekleşti.
Mississippi kentine bağlı Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.
6 KİŞİ ÖLDÜ - Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
