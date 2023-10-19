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Medya
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Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

2023-10-19 13:09:14
Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

Tamer Korkmaz, haydut Devlet ABD’nin, Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisini de yollama kararına Türkiye’nin on numara bir karşılık verdiğine dikkat çekti. “Türk Deniz Kuvvetleri, önceki günden itibaren Doğu Akdeniz’de tatbikata başladı” hatırlatması yapan Korkmaz, “Amerikan uçak gemisinin… Sondaj gemimizin burnunun dibine kadar yaklaşmasının ardından, NAVTEX (denizcilik bildirimi) yayınlanması… ’Biz buradayız!’ demektir. Bir başka söyleyişle… Ankara, Washington’a ‘Köpeksiz köyde değneksiz gezme dönemi bitti!’ diyor.” ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

“Haydut Devlet ABD, Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisini de yolladı. Haydutluktaki ortağı İngiltere de, Doğu Akdeniz’e iki uçak gemisi gönderecek. *** İki emperyalist devletin, savaş gemilerini Basra Körfezi’nde değil Doğu Akdeniz’de konuşlan-dırmalarının… Terörist İsrail’e arka çıkmanın ötesinde bir anlamı daha var! *** Nedir? Batı Kulübü’nün bu atraksiyonları; İran’a değil, Türkiye’ye yöneliktir.

#2
Foto - Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

Ankara ise bu emperyalist hamlelere on numara bir karşılık verdi. Türk Deniz Kuvvetleri, önceki günden itibaren Doğu Akdeniz’de tatbikata başladı! *** Beş günlük bu tatbikatın dışında… 23-27 Ekim tarihleri arasında KKTC ile Doğu Akdeniz’de ikinci bir tatbikat daha yapılacak!

#3
Foto - Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

Amerikan uçak gemisinin… Sondaj gemimizin burnunun dibine kadar yaklaşmasının ardından, NAVTEX (denizcilik bildirimi) yayınlanması… “Biz buradayız!” demektir. *** Bir başka söyleyişle… Ankara, Washington’a “Köpeksiz köyde değneksiz gezme dönemi bitti!” diyor.”

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