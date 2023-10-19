2023-10-19 13:09:14 Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi
Tamer Korkmaz, haydut Devlet ABD’nin, Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisini de yollama kararına Türkiye’nin on numara bir karşılık verdiğine dikkat çekti. “Türk Deniz Kuvvetleri, önceki günden itibaren Doğu Akdeniz’de tatbikata başladı” hatırlatması yapan Korkmaz, “Amerikan uçak gemisinin… Sondaj gemimizin burnunun dibine kadar yaklaşmasının ardından, NAVTEX (denizcilik bildirimi) yayınlanması… ’Biz buradayız!’ demektir. Bir başka söyleyişle… Ankara, Washington’a ‘Köpeksiz köyde değneksiz gezme dönemi bitti!’ diyor.” ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti: