Türkiye’den haydut ABD’ye on numara karşılık! Akıllarını aldık, akıllarını! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

Ankara ise bu emperyalist hamlelere on numara bir karşılık verdi. Türk Deniz Kuvvetleri, önceki günden itibaren Doğu Akdeniz’de tatbikata başladı! *** Beş günlük bu tatbikatın dışında… 23-27 Ekim tarihleri arasında KKTC ile Doğu Akdeniz’de ikinci bir tatbikat daha yapılacak!