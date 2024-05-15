Hayatlarında ilk kez hamburger yediler!

Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öğrenciler okula geldiklerinden itibaren soruyorlar 'ne yiyeceğiz' diye biz de sürpriz olsun diye ilk etapta söylemedik. Öğrencilerimiz hamburger yiyeceklerinden dolayı heyecanlandı. Derneklerin, öğrencileri tanımadıkları yemeklerle tanıştırmaları bundan sonraki süreçler için de bir başlangıç olur inşallah" diye konuştu.