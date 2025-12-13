Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hayat kurtaran gizli detay
Otomobilinizin ön camına dikkatlice baktığınızda, kenarlarını çevreleyen siyah bir şerit ve merkeze doğru küçülerek yok olan siyah noktalar görürsünüz. Çoğu sürücü bu detayların güneşten korunmak için yapılmış basit bir tasarım veya estetik bir süsleme olduğunu düşünür. Ancak otomotiv mühendisleri, "frit" adı verilen bu siyah seramik kaplamanın, aracın en hayati güvenlik unsurlarından biri olduğunu açıklıyor. Camın yerinden fırlamasını engellemekten, hava yastıklarının doğru çalışmasına kadar birçok kritik görevi üstlenen bu noktaların ardındaki bilimsel gerçeği duyunca şaşıracaksınız.