Hayat kurtaran gizli detay

Bu siyah seramik kaplama, güneş ışınlarının yapıştırıcıya ulaşmasını ve onu çürütmesini engelleyen bir kalkan görevi görür. Eğer o siyah şerit olmasaydı, güneşli bir iklimde birkaç yıl içinde yapıştırıcı özelliğini kaybeder ve camınız sürüş sırasında titreşimden veya basit bir çukurdan geçerken bile yerinden oynayabilirdi. Daha da önemlisi, bir kaza anında açılan hava yastığı, ön cama çarparak destek alır. Eğer yapıştırıcı güneşten dolayı zayıflamışsa, hava yastığının patlama gücü camı dışarı fırlatır ve hava yastığı görevini yapamaz. Yani o siyah şerit, kaza anında hayatınızı kurtaran sistemin temel taşıdır.