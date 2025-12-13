Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, kadın hükümlülerin mesleki ve sosyal yönden güçlendirilmesini hedefleyen "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle, 30 ülkenin katıldığı prestijli EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü'nde birincilik kazandı. Kurum Müdürü Ünsal Bıçakçı koordinasyonunda, kuru gıda, kuruyemiş, tekstil gibi çeşitli atölyelerle sürdürülen bu yenilikçi rehabilitasyon modeli, Türkiye'ye uluslararası alanda büyük bir onur yaşattı.