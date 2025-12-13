  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, kadın hükümlülerin mesleki ve sosyal yönden güçlendirilmesini hedefleyen "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle, 30 ülkenin katıldığı prestijli EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü'nde birincilik kazandı. Kurum Müdürü Ünsal Bıçakçı koordinasyonunda, kuru gıda, kuruyemiş, tekstil gibi çeşitli atölyelerle sürdürülen bu yenilikçi rehabilitasyon modeli, Türkiye'ye uluslararası alanda büyük bir onur yaşattı.

#1
Foto - Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, kadın hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla Avrupa'da zirveye çıktı. Kurum, "Hayat Varsa Umut Vardır" adını taşıyan projesiyle, Avrupa Cezaevleri Birliği (EuroPris) tarafından düzenlenen Cezaevi Başarı Ödülü yarışmasında 30 ülkeyi geride bırakarak 1'incilik elde etti.

#2
Foto - Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü'nde 1'incilik elde etti. Dezavantajlı durumdaki kadın hükümlülerin mesleki ve sosyal yönden güçlendirilmesini hedefleyen kurum, çok sayıda atölyesiyle örnek bir rehabilitasyon modeli sunuyor.

#3
Foto - Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle büyük bir başarıya imza atarak 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü yarışmasında 1'incilik elde etti. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden kurum, kadın hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasına yönelik yenilikçi modeliyle dikkat çekti. Kurum Müdürü Ünsal Bıçakçı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, projenin hem içerik hem de uygulama açısından güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Bıçakçı'nın rehberliğinde atölyelerin geliştirilmesi ve kadın hükümlülerin üretime aktif katılımının desteklenmesi, projenin sürdürülebilirliğini artıran unsurlar arasında yer aldı. Kurum bünyesinde kuru gıda, kuruyemiş (badem şekeri), kurum mutfağı, hediyelik eşya, tekstil ve resim atölyeleri gibi birçok üretim alanı bulunuyor. Dezavantajlı durumdaki kadın hükümlülerin mesleki beceri edinmesi, özgüven kazanması ve yeniden suç işleme riskinin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar, projenin başarısının temelini oluşturuyor. Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ürünler, Ceza İnfaz Kurumları İş Yurtları mağazaları aracılığıyla halka sunularak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de hükümlülerin emeklerinin görünür olmasına imkan tanıyor.

#4
Foto - Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Bu süreçleri yakından takip eden Yazar Bedri Yücel, yayımlanan kitaplarını cezaevine hediye etmek amacıyla girişimde bulunduğunu ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile iletişime geçtiğini aktardı. Kitapların incelenip uygun görülmesinin ardından Elazığ Açık Cezaevi'ne teslim edildiğini belirten Yücel, bu süreçte kurumda "Hayat Varsa Umut Vardır" projesini fark ettiğini anlattı. Projenin Avrupa Cezaevleri Birliği tarafından değerlendirilerek 30 proje arasından birincilikle ödüllendirildiğini öğrenmesinin ardından projeye olan ilgisinin daha da arttığını ifade etti.

#5
Foto - Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Projeyi yerinde görmek üzere Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret eden Bedri Yücel, kadın hükümlüler ve çocuklar için oluşturulan özel alanları gözlemledi.

#6
Foto - Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Çocuk parkı, şelale, yeşil yaşam bölümleri ve kümes gibi sosyal alanların rehabilitasyon sürecine katkı amacıyla tasarlandığını belirten Yücel, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ı uluslararası başarıdan dolayı tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!
Gündem

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti adına kürsüye çıkan bazı ..
Haydarpaşa'da bale mi! Yok artık
Gündem

Haydarpaşa'da bale mi! Yok artık

TİKA ve YTB gibi Türkiye’nin yumuşak gücünü taşıyan kurumlara ayrılan bütçenin neredeyse iki katının opera ve baleye verilmesini sorgulayan ..
Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.
Gündem

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, son günlerde yaşanan siyasi dalgalanmaların tam ortasına düşen çarpıcı değerlendirmelerinde, Sözcü gazet..
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturmasında gelişmeler yaşanırken CHP'li belediyeler "İzmir, merke..
Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu ve dolar kuru beklentisini kamuoyu ile paylaş..
SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi
Gündem

SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 4 Aralık Cuma günü açıklanan 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesi, ABD'ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23