Kadın hükümlüler Avrupa’ya ders verdi: Cezaevi değil üretim merkezi! EuroPris 2025'te 1'incilik

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle büyük bir başarıya imza atarak 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü yarışmasında 1'incilik elde etti. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden kurum, kadın hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasına yönelik yenilikçi modeliyle dikkat çekti. Kurum Müdürü Ünsal Bıçakçı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, projenin hem içerik hem de uygulama açısından güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Bıçakçı'nın rehberliğinde atölyelerin geliştirilmesi ve kadın hükümlülerin üretime aktif katılımının desteklenmesi, projenin sürdürülebilirliğini artıran unsurlar arasında yer aldı. Kurum bünyesinde kuru gıda, kuruyemiş (badem şekeri), kurum mutfağı, hediyelik eşya, tekstil ve resim atölyeleri gibi birçok üretim alanı bulunuyor. Dezavantajlı durumdaki kadın hükümlülerin mesleki beceri edinmesi, özgüven kazanması ve yeniden suç işleme riskinin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar, projenin başarısının temelini oluşturuyor. Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ürünler, Ceza İnfaz Kurumları İş Yurtları mağazaları aracılığıyla halka sunularak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de hükümlülerin emeklerinin görünür olmasına imkan tanıyor.