Dicle Nehri’nde korkutan görüntü

‘KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİYLE KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇME ŞANSI VAR’ - Nehrin korunması gerektiğini ifade eden Kılıç, “Dicle Nehri bölge için çok büyük bir öneme sahiptir. Biyoçeşitlilik açısından da ayrıca çok değerlidir. Burada kirlilik olduğu zaman hem insanlarımız olumsuz etkilenecek hem de burada yaşayan pek çok tür, su kuşları gibi canlılar bu bölgeyi terk edecek. O yüzden Diyarbakır’ın sularının mutlaka arıtma tesisine yollanması lazım. Kirlilik olduğu gibi Dicle Nehri'ne akıyor. Bunun önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ileri dönemlerde kuraklıkla birlikte susuzluğu yaşayacağız. Dicle Nehri’nden faydalanma şansımız kalmayacak. Bu yüzden ilgililerimizin belediyemizin, vilayetimizin bu konuda hassas olması lazım. Kurumlar arası işbirliğiyle bu kirliliğin önüne geçme şansı var. Ve buna mecburiyetimiz de var. Bu yüzden ilgililerden bu konuya acilen çözüm bulmalarını önermekteyiz” diye konuştu.