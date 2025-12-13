Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

ELEKTRİK ÇELİĞİ ÜRETİYORLARDI Thyssenkrupp Steel Europe'un Gelsenkirchen ve Isbergues tesislerinde, enerji sektöründe, trafo merkezlerinde kullanılan transformatörlerde ve rüzgar türbinlerinde yaygın şekilde tercih edilen elektrik çeliği üretildiği belirtildi. Şirketin, Polonyalı Stalprodukt SA ile birlikte Avrupa'da bu malzemeyi üreten son şirketler arasında yer aldığına dikkat çekildi. Avrupa çelik pazarında ithalatın önemli bir bölümünün Çinli Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel gibi şirketler tarafından karşılandığı kaydedilirken, Avrupalı üreticilerin Asya ile artan rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji maliyetleri ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle ciddi baskı altında olduğu aktarıldı.