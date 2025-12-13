  • İSTANBUL
Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

Thyssenkrupp Steel Europe, Almanya ve Fransa'daki üretim tesislerini kapatma kararı aldı.

Foto - Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

Thyssenkrupp Steel Europe, aralık ayı ortasından itibaren Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki tesis ile Fransa'daki Isbergues tesisinin yıl sonuna kadar tamamen kapatılacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Isbergues tesisinin ocak ayından itibaren en az dört ay boyunca yalnızca yüzde 50 kapasiteyle faaliyet göstereceği belirtildi.

Foto - Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

1200 ÇALIŞANIN İSTİHDAMI RİSK ALTINDA Bu kararın, özellikle Asya'dan gelen düşük fiyatlı çelik ithalatındaki büyük artışa karşı bir önlem olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu ithalat baskısı nedeniyle Gelsenkirchen ve Fransa'daki iştiraklerde yaklaşık 1200 çalışanın istihdamının risk altında olduğu ifade edildi.

Foto - Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

ELEKTRİK ÇELİĞİ ÜRETİYORLARDI Thyssenkrupp Steel Europe'un Gelsenkirchen ve Isbergues tesislerinde, enerji sektöründe, trafo merkezlerinde kullanılan transformatörlerde ve rüzgar türbinlerinde yaygın şekilde tercih edilen elektrik çeliği üretildiği belirtildi. Şirketin, Polonyalı Stalprodukt SA ile birlikte Avrupa'da bu malzemeyi üreten son şirketler arasında yer aldığına dikkat çekildi. Avrupa çelik pazarında ithalatın önemli bir bölümünün Çinli Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel gibi şirketler tarafından karşılandığı kaydedilirken, Avrupalı üreticilerin Asya ile artan rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji maliyetleri ve küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle ciddi baskı altında olduğu aktarıldı.

Foto - Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

İTHALAT ARTTI, SEKTÖR ZOR DURUMDA Avrupa Birliği genelinde üretim maliyetlerinin çok altında fiyatlarla gerçekleşen ithalatın kontrolsüz biçimde artmasının sektörü zorladığı ifade edildi. AB'ye yönelik çelik ithalatının 2022'den bu yana üç katına çıktığı, 2025'te ise yüzde 50 daha arttığı belirtilirken, bu durumun Avrupalı üreticilerin düşük kapasiteyle çalışmasına yol açtığı bildirildi.

Foto - Dev firma üretimi durdurdu: 11 bin kişi işsiz kalacak!

Yıllardır mali baskı altında bulunan Thyssenkrupp'un çelik biriminin, 2030 yılına kadar yaklaşık 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı kaydedildi. Yeniden yapılanma süreci kapsamında şirketin üretim kapasitesini 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton aralığına düşürmeyi hedeflediği aktarılırken, Thyssenkrupp Steel Europe'un halihazırda yaklaşık 27 bin kişiye istihdam sağladığı belirtildi./ kaynak: haber7

