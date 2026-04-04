Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu
DHA Giriş Tarihi:

Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılında demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 27’ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakanlık olarak 2053 hedeflerini de açıklayan Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz” ifadesini kullandı.

Foto - Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden T26 demir yolu tünel projesi şantiyesinde incelemelerde bulunmak üzere Bilecik’e geldi. Bakan Uraloğlu, Bozüyük ilçesi yakınlarındaki T26 demir yolu tünel projesi şantiyesinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından karşılandı. Şantiyede tünelin son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi alan Bakan Uraloğlu, dün, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattındaki yapım çalışmalarını yerinde incelediğini bugün de Bilecik’e geldiğini söyledi.

Foto - Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu

‘TÜNEL, YOLCULUK SÜRESİNİ DÜŞÜRECEK’ Tünelin, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşüreceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldık. Son 24 yılda demir yolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net görüyoruz. Demiryolu yolcu taşımacılığı, özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi. Yüksek hızlı trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdi. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi” dedi.

Foto - Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu

‘BUGÜNE KADAR 110 MİLYON VATANDAŞIMIZ YOLCULIUK ETTİ’ Ankara’dan Eskişehir’e, İstanbul’a ya da Sivas’a seyahat edenlerin çok büyük bir bölümünün tercihini demir yolundan yana kullandığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlk olarak 2009’da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Yine, 2025 yılı da demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl oldu. Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, ana hat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin yolcumuz seyahat etti” diye konuştu. Şu anda da Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı- Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum Karaman- Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına devam ettiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılında demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 27’ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Yapımı devam eden hatların yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik bir güzergahta sürdüğünü belirten Uraloğlu şunları söyledi:

Foto - Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu

“Aynı anda 4 bin 200 kilometrelik demir yolu inşaatı yapan dünyada kaç tane ülke vardır? Çok olmadığını söyleyebilirim. İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı’nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 tünelimiz, hattın en kritik noktalarından biridir. Çünkü T26 tünelinin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla mevcutta kullanılan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanılmaya başlayacaktır. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 kilometre yerine 250 kilometre hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hat nedeniyle oluşan tren buluşma gecikmeleri de tamamen ortadan kalkacaktır.” Tünelin devamında Sapanca-Geyve arasındaki 12 kilometrelik güzergahta da altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, o kesimdeki işin fiziksel ilerlemesi de oransal olarak yüz 65’in üzerinde olduğunu ve 2028 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından tüneli gezerek incelemelerde bulunarak kentten ayrıldı.

hasel

Sayın Bakanım,inşallah o günleri de görürüz.Peki bu 48 saatin içinde SAMSUN-HOPA arası var mı?

Okur

Sayın bakanım antalya İstanbul İzmir Konya tren hattı gelse süper olur mesala Antalya İstanbul süper olur
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ süreci ve Ermenistan’ın tarihi dış politikasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ..
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret
Gündem

Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Mezarlıkta rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kendilerine örnek alan laikçi yobazlar, Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret..
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
Gündem

CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy ilçe Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir vatandaş arasında geçen konuşmanın yer ald..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
1 ay süre verildi: Hobi bahçeleri yıkılıyor!
Gündem

1 ay süre verildi: Hobi bahçeleri yıkılıyor!

Tarım arazilerinde yapılabilecek yapılarla ilgili kurallar yeniden düzenlendi. Bungalov ve bağ evi gibi yapılar için artık kurul izni zorunl..
