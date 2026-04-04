Hayal değil hedef! 48 saatte trenle Türkiye turu

‘BUGÜNE KADAR 110 MİLYON VATANDAŞIMIZ YOLCULIUK ETTİ’ Ankara’dan Eskişehir’e, İstanbul’a ya da Sivas’a seyahat edenlerin çok büyük bir bölümünün tercihini demir yolundan yana kullandığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlk olarak 2009’da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti. Yine, 2025 yılı da demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl oldu. Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, ana hat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin yolcumuz seyahat etti” diye konuştu. Şu anda da Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı- Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum Karaman- Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına devam ettiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılında demir yolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı da 27’ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Yapımı devam eden hatların yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik bir güzergahta sürdüğünü belirten Uraloğlu şunları söyledi: