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AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan sahadan almak amacıyla başlatılan “İstanbul’u Dinliyoruz” buluşmaları devam ediyor. Sultanbeyli ve Bayrampaşa’nın ardından üçüncü buluşma Arnavutköy’de gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 39 ilçeyi kapsayacak çalışmaların sonunda elde edilen görüş ve önerilerin İstanbul’un geleceğine yönelik bir vizyon belgesine dönüştürüleceğini belirtti.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un geleceğini vatandaşlarla birlikte şekillendirmek amacıyla başlattığı “İstanbul'u Dinliyoruz” programlarını sürdürüyor. Programın üçüncü adresi Arnavutköy oldu. Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, spor kulüpleri, iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Toplantıda Arnavutköy'ün mevcut sorunlarından vatandaşların beklentilerine, ilçenin ihtiyaçlarından İstanbul'un geleceğine ilişkin önerilere kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

ÖZDEMİR: İSTANBUL'UN FOTOĞRAFINI ÇEKİYORUZ Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy'ün İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “İstanbul'u Dinliyoruz” buluşmalarının temel amacını şu sözlerle anlattı: “Arnavutköy'ün hem kendi fotoğrafını görmek hem de Arnavutköy'den İstanbul fotoğrafını elde etmek üzere ‘İstanbul'u Dinliyoruz’ programlarımızı ilçe ilçe gerçekleştiriyoruz. Üçüncü bölgede ilk durağımız ve ilk temas noktamız Arnavutköy oldu.”

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

“CUMHURBAŞKANIMIZDAN BÖYLE GÖRDÜK” AK Parti'nin siyaset anlayışının vatandaşın taleplerini doğrudan dinlemek üzerine kurulduğunu vurgulayan Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

Özdemir, “Bizler özellikle vatandaşımızın her türlü isteğini, talebini, beklentisini kayda alan, buna değer veren, bunun için mücadele eden bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızdan böyle gördük. Böyle bir yapıya sahibiz ve bu anlayışla sonuna kadar devam etme niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

ARNAVUTKÖY'DEKİ SELİN ARDINDAN SAHADALAR İstanbul'da yaşanan sel felaketine de değinen Özdemir, afetten etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını belirtti. Arnavutköy Belediyesi ile AK Parti teşkilatının selden zarar gören vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Özdemir, ilçedeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

HEDEF TEKLİ EĞİTİM Arnavutköy'deki eğitim yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Özdemir, ilçedeki okulların yenilendiğine dikkat çekti. Özdemir, eğitim alanındaki hedeflerinin Arnavutköy'de mümkün olan en kısa sürede tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

39 İLÇE TEK TEK DİNLENECEK “İstanbul'u Dinliyoruz” buluşmaları daha önce Sultanbeyli ve Bayrampaşa'da gerçekleştirilmişti. Arnavutköy ile üçüncü durağına ulaşan programın İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında düzenlenmesi planlanıyor. Buluşmalarda vatandaşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, muhtarlardan, iş dünyasından ve farklı kesimlerden alınan görüş ve öneriler tek tek tasnif edilecek. Çalışmaların sonunda ortaya çıkan verilerin ise İstanbul'un geleceğine yönelik kapsamlı bir vizyon belgesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Foto - AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

Programa AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek de katıldı.

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Yorumlar

Pala

Kafa,kafa ne bekliyor Akp neyin kafasını yaşıyorsun.Sana oy veren açlık tan geberiyor neyin peşinde siniz.Bu emekli maaşı düzeltilemez se Sandığın dibini görecek siniz.12 ay kaldı

ata

biraz geç oldu ama neyse, zararın neresinden dönülse kardır... eğer zamanında bölgenin milletvekilleri beylikdüzünü dinleseydi, bugün ekosistem gibi bir bela istanbulu mahvetmemiş olacaktı...
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