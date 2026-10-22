AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu

Özdemir, “Bizler özellikle vatandaşımızın her türlü isteğini, talebini, beklentisini kayda alan, buna değer veren, bunun için mücadele eden bir siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımızdan böyle gördük. Böyle bir yapıya sahibiz ve bu anlayışla sonuna kadar devam etme niyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.