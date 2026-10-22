AK Parti İstanbul’u ilçe ilçe dinliyor! Üçüncü durak Arnavutköy oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan sahadan almak amacıyla başlatılan “İstanbul’u Dinliyoruz” buluşmaları devam ediyor. Sultanbeyli ve Bayrampaşa’nın ardından üçüncü buluşma Arnavutköy’de gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 39 ilçeyi kapsayacak çalışmaların sonunda elde edilen görüş ve önerilerin İstanbul’un geleceğine yönelik bir vizyon belgesine dönüştürüleceğini belirtti.