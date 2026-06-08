Havalı havalı konuşuyordu! Son gelişme, CHP amigosu Nevşin Mengü’nün hayallerini yıktı

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldede yapılan ara seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın sandıkları patlatarak 5 beldeyi kazanması, her fırsatta muhalefetin amigoluğunu üstlenen fondaş gazeteci Nevşin Mengü’nün bile sonunda gözünü açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bizzat sahaya inip mitingler düzenleyerek genel seçim havasına soktuğu yerlerde yaşanan büyük hezimetin ardından, Mengü bile sosyal medya hesabından CHP'den bir halt olmayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Özgür Özel’in bizzat kapı kapı gezdiği Nevşehir Mustafapaşa’da bile AK Parti’nin zafer kazanmasıyla muhalefetin erken seçim rüyasının tamamen suya düştüğünü belirten yandaş yorumcular, fondaş medyanın bu uyanışını acı bir itiraf olarak yorumladı.