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Havalı havalı konuşuyordu! Son gelişme, CHP amigosu Nevşin Mengü’nün hayallerini yıktı
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Havalı havalı konuşuyordu! Son gelişme, CHP amigosu Nevşin Mengü’nün hayallerini yıktı

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane’deki 6 beldede yapılan ara seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın sandıkları patlatarak 5 beldeyi kazanması, her fırsatta muhalefetin amigoluğunu üstlenen fondaş gazeteci Nevşin Mengü’nün bile sonunda gözünü açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bizzat sahaya inip mitingler düzenleyerek genel seçim havasına soktuğu yerlerde yaşanan büyük hezimetin ardından, Mengü bile sosyal medya hesabından CHP'den bir halt olmayacağını itiraf etmek zorunda kaldı. Özgür Özel’in bizzat kapı kapı gezdiği Nevşehir Mustafapaşa’da bile AK Parti’nin zafer kazanmasıyla muhalefetin erken seçim rüyasının tamamen suya düştüğünü belirten yandaş yorumcular, fondaş medyanın bu uyanışını acı bir itiraf olarak yorumladı.

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Foto - Havalı havalı konuşuyordu! Son gelişme, CHP amigosu Nevşin Mengü’nün hayallerini yıktı

Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de yapılan ara seçimlerde 6 beldenin 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP ve 1'ini CHP kazandı. Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin seçimlere özel önem verdiğini ve Genel Başkan Özgür Özel'in bizzat sahaya indiğini hatırlatarak, CHP'nin yalnızca 1 belde kazanmasının muhalefetin erken seçim baskısını zora soktuğunu değerlendirdi.

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Foto - Havalı havalı konuşuyordu! Son gelişme, CHP amigosu Nevşin Mengü’nün hayallerini yıktı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mengü, CHP yönetiminin ara seçimlere özel önem verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

#3
Foto - Havalı havalı konuşuyordu! Son gelişme, CHP amigosu Nevşin Mengü’nün hayallerini yıktı

CHP 6 beldede yapılan seçimi büyütmeyi tercih etti. Özgür Özel beldelerdeki seçim yarışını bizzat üstlendi. CHP açısından 6 beldeden 1’inin kazanılması, muhalefetin erken seçim baskısını da zora soktu.

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Yorumlar

Dede

Halk hırsıza sahip çıkanı affetmez. Herleye iftira ne iftirası kendi partili şikayet ediyor. Peştamalla sevgililer. Dine imana hakaretler ramazanda kutsal saygısızlık işte sonuç.
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