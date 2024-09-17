Havalar soğudu göçerler mesaiyi çobanlara bıraktı

"Bu sene havalar bazen iyiydi ama temmuz ayında kötüydü. Gece gündüz demeden hayvanlara baktık. Aslında çobanlık güzel meslek. Sinek Yaylası da çok güzel bir yer. Yaylacıların çoğu gitti, bizim de sayılı günlerimiz kaldı. Biz de yavaş yavaş gideceğiz. Karla beraber burayı da beyaz bir örtü kaplayacak. Burada kara da doluya da yakalandık. Yaylada göçerler gitti, sadece çobanlar kaldı."