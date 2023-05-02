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Yaşam
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Havalar ısındı böyle oldu!

2023-05-02 16:23:52
Havalar ısındı böyle oldu!

Depremzede aile, havaların ısınmasıyla birlikte yılan ve haşere kaygısıyla bir yapının üzerine çadır kurdu.

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Foto - Havalar ısındı böyle oldu!

Hatay’ın Hassa ilçesinde havaların ısınmasıyla yılan ve zehirli haşereden korkan vatandaşın, bir yapının üzerine kurduğu çadır dikkat çekti. Hassa’nın Söğüt Mahallesi’nde kırsal alanda bulunan inşaat halindeki yapının üzerinde bulunan çadırı görenler şaşırıyor. İlginç bir görüntü oluşturan çadırı kuran Turhan İlkbahar’ın yaşanan deprem sonrasında evleri yıkılmış. Deprem sonrasında çadırda yaşamaya başlayan Turhan İlkbahar, yaz aylarının gelmesiyle yılan ve zehirli haşerelere karşı çadırını bir yapının üzerine kurdu.

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Foto - Havalar ısındı böyle oldu!

Çadırını zararlı hayvanlar nedeniyle yüksek bir alana kurduğunu ifade eden Turhan İlkbahar, “Bu kısımda iki evim vardı. Çadırı kurduğum yer bağımsızdı. Evlerim yıkıldı ancak, burası sağlam kaldı. Buraya bir şey olmayınca çadırı buraya kurduk. Havalar ısınıyor yılan, çıyan gibi zararlı hayvanlar olur diye burası daha güvenli diye çadırımızı kurduk” dedi.

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