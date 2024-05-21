Havadan görüntüsü bile ilginç! Böyle mezarlığa az rastlanır

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda defin edilmiş yakını bulunan vatandaşlara gönderilen ve mezarların üzerinde bulunan tente ve güneşliklerin 15 gün içerisinde kaldırılması istenilen yazıda “İlimiz Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şehir mezarlığında yapılmakta olan ağaçlandırma çalışması nedeniyle, müteveffanızın mezarı üzerine yapmış olduğunuz gölgelik, tente gibi yapıların " Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarihli ve 352 sayılı kararı" ile uygulamaya konulan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 67/1 bendi uyarınca, yazımızın tebliğ itibariyle 15 (on beş) gün içinde kaldırılması hususunu; Bilgilerinize önemle rica ederiz” denildi.