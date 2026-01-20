  • İSTANBUL
Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Polonya, MiG-29’ları emekliye ayırarak F-35 dönemine geçiyor. ABD ile yapılan 4,6 milyar dolarlık anlaşmada teslimatlar başlıyor. NATO uyumlu modernizasyon süreci hız kazandı.

1
#1
Foto - Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Polonya, hava kuvvetlerinde kapsamlı bir modernizasyon sürecine girerek yeni nesil F-35A Lightning II savaş uçaklarını envanterine katmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Polonya, toplam 32 adet F-35 alımı için anlaşma imzalarken, mevcut filonun omurgasını oluşturan MiG-29 uçaklarının görev süresini de sona erdirmeyi planlıyor.

#2
Foto - Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Soğuk Savaş döneminden kalan MiG-29'ların kademeli olarak emekliye ayrılmasıyla birlikte, Polonya'nın hava gücünde teknolojik bir dönüşüm hedefleniyor. F-35'lerin sağlayacağı düşük görünürlük ve gelişmiş sensör kabiliyetleri, ülkenin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracak.

#3
Foto - Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Bu adım, Polonya'nın NATO standartlarıyla daha uyumlu bir hava kuvveti yapısına geçişini de beraberinde getiriyor. MiG-29 transferi, Polonya'nın kendi hava kuvvetlerindeki eski Sovyet dönemi platformlarını kademeli olarak hizmet dışına çıkarma planıyla doğrudan bağlantılı. Polonya, 1989–2004 yılları arasında toplam 44 adet MiG-29 (36 tek koltuklu, 8 MiG-29UB çift koltuklu) edinmişti. 2024 itibarıyla bu filodan yalnızca 14 uçak kalmış durumda ve tamamının hizmetten çekilmesi planlanıyor.

#4
Foto - Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Bu boşluk, Güney Kore yapımı FA-50 hafif taarruz uçakları ile ABD yapımı F-35 çok rollü savaş uçaklarıyla dolduruluyor. Polonya, hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla 32 adet F-35A Lightning II savaş uçağının tedariki için ABD ile resmi anlaşma imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, Polonya'nın savunma kapasitesini artırmayı ve hava sahası güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

#5
Foto - Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Anlaşma kapsamında Polonya, yeni nesil F-35 uçaklarının yanı sıra lojistik destek, eğitim paketleri ve teknik altyapıyı da kapsayan kapsamlı bir tedarik sürecine girmişti. Yetkililer, bu alımın uzun vadeli bir savunma yatırımı olduğunu vurgulamıştı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Polonya, NATO müttefikleriyle ortak operasyon kabiliyetini artırmayı amaçlamıştı. F-35'lerin gelişmiş radar, sensör ve düşük görünürlük özelliklerinin, Polonya Hava Kuvvetleri'ne önemli bir üstünlük kazandıracağı belirtilmişti.

#6
Foto - Hava üsleri hazır! MiG-29’lar emekliye ayrılıyor, 32 adet F-35 geliyor

Anlaşmanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı olarak, Polonya envanterindeki MiG-29 savaş uçaklarının da kademeli şekilde emekliye ayrılması planlanmıştı. Bu adımın, hava kuvvetlerinde teknolojik yenilenmenin önünü açacağı ifade edilmişti. Toplam maliyeti yaklaşık 4,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşmanın, Polonya'nın savunma tarihinde atılan en önemli modernizasyon adımlarından biri olduğu değerlendirilmişti. Yetkililer, F-35'lerin teslimatıyla birlikte ülkenin hava gücünün yeni bir döneme gireceğini kaydetmişti.

