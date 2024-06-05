Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

İsviçreli girişim Climeworks, İzlanda'da dünyanın en büyük karbon yakalama tesisini birkaç hafta önce hizmete almıştı. Ancak firma, ölçeği daha da büyütmek için halihazırda oldukça pahalı olan bu süreci ucuzlatmaya çalışıyor. Firma bu bağlamda 3. Nesil doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisini tanıttı. Yeni teknoloji maliyetlerde ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Bilmeyenler için Doğrudan hava yakalama, kimyasallar kullanarak havadan karbonu filtreleyen bir teknoloji. Climeworks ise kendi teknolojisinin üçüncü nesliyle birlikte modül başına karbon yakalama kapasitesini iki katına çıkarıyor, enerji tüketimini yarıya indiriyor, malzeme ömrünü uzatıyor ve maliyetleri yüzde 50 azaltıyor.