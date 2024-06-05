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Teknoloji-Bilişim
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Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

2024-06-05 21:40:22
Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

İsviçreli girişim Climeworks, havadan karbondioksiti (CO2) toplama maliyetini büyük oranda düşürdü.

#1
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

İsviçreli girişim Climeworks, İzlanda'da dünyanın en büyük karbon yakalama tesisini birkaç hafta önce hizmete almıştı. Ancak firma, ölçeği daha da büyütmek için halihazırda oldukça pahalı olan bu süreci ucuzlatmaya çalışıyor. Firma bu bağlamda 3. Nesil doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisini tanıttı. Yeni teknoloji maliyetlerde ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Bilmeyenler için Doğrudan hava yakalama, kimyasallar kullanarak havadan karbonu filtreleyen bir teknoloji. Climeworks ise kendi teknolojisinin üçüncü nesliyle birlikte modül başına karbon yakalama kapasitesini iki katına çıkarıyor, enerji tüketimini yarıya indiriyor, malzeme ömrünü uzatıyor ve maliyetleri yüzde 50 azaltıyor.

#2
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

Climeworks bu vaadini yerine getirirse, atmosferde biriken karbon kirliliğini azaltmayı amaçlayan doğrudan hava yakalama (DAC) teknolojisinde çok büyük bir adım atmış olacak. Şu anda bu teknoloji, söz konusu emisyonlarda anlamlı bir düşüş yaratmak için çok yeni ve pahalı. Ancak yine de Climeworks ve bu alandaki firmalar ciddi yatırımlar alarak yakalama tesislerini hayata geçiriyor.

#3
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

Climeworks’e göre üçüncü nesil teknolojide önceki nesillerde kullanılan paketlenmiş filtre yataklarının yerine yeni yapılandırılmış sorbent malzemeleri kullanılıyor. Yeni yapılar CO₂ ile yüzey temasını artırarak CO₂'yi yakalama ve serbest bırakma süresini en az iki kat azaltmakta. Böylelikle de önceki filtrelere göre iki kattan fazla CO₂ yakalanabiliyor. Aktarılanlara göre yeni filtre malzemeleri yarı yarıya daha az enerji tüketmekte ve önceki malzemelere göre üç kat daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış durumda.

#4
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

Climeworks, 3. Nesil DAC tesislerinin CO2 yakalama maliyetini 2030 yılına kadar ton başına 250-350 dolara düşürebileceğini söylüyor. Günümüzde ise DAC'ın ton başına 600 dolardan fazla maliyeti olduğu belirtiliyor. Bu maliyetin büyük bir kısmı ise tesislerde kullanılan enerjiden kaynaklanıyor.

#5
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

Öte yandan dünya çapında yılda kümülatif olarak yaklaşık 0.01 milyon metrik ton CO2 çekebilen yaklaşık birkaç düzine doğrudan hava yakalama tesisi bulunuyor. Microsoft'un tek başına geçen yıl gezegeni ısıtan 15 milyon metrik tondan fazla karbondioksit saldığı düşünüldüğünde bu çok küçük bir miktar. İklim hedeflerinin tutturulması ise DAC tesislerinin yılda 85 milyon metrik ton CO2 çekmesi gerekiyor.

#6
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

Bu hedeflerin önündeki en büyük engel maliyet. Climeworks, yarı yarıya maliyet düşüşü sunarak bir umut ışığı oluyor. Ancak sektör genelinde maliyetlerin ton başına 100 dolar civarına düşürülmesi isteniyor. Climeworks, yeni teknolojisi ve donanımlarının 15.000 saat test edildiği ve 5.000 CO₂ yakalama ve bırakma döngüsü gerçekleştirildiğinin de altını çiziyor. Climeworks, önceki modüllerinde konteyner boyutlarında yapılar kullanıyordu. Firma şimdi ise modüllerini küp formuna (26m x 26m x 22.5m) dönüştürdü.

#7
Foto - Hava temizlemenin maliyeti yarı yarıya düştü

Yeni küp tasarımı da dahil olmak üzere bu yeni teknoloji neslini kullanan ilk tesis, ABD Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen megaton ölçekli “Cypress DAC Hub Projesi” kapsamında Louisiana'da inşa edilecek. İnşaatın 2026 yılında başlaması planlanıyor. Firma ABD’de en az 4 tesis inşa edecek.

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