2023-08-17 18:26:36 Hava ambulansı uzvu kopan hasta için havalandı
Bartın’da kaza sonucu yaralanan erkek hasta helikopter hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi.
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Bartın’da kaza sonucu yaralanan erkek hasta helikopter hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi.
Kaza sonucunda uzvu yerinden kopan 35 yaşındaki Yılmaz G. isimli erkek hasta, helikopter hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.
Bartın Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Sağlık Hizmetleri ekibi ve 112 ambulansı ile Ömertepesi Karayolları yerleşkesinde bulunan helikopter alanına nakledildi.
Sağlık komuta kontrol merkezi koordinesinde Sağlık Bakanlığına ait Ankara İl Hava Ambulans Merkezine bağlı hava ambulansı ile alınan hasta, vakit kaybetmeden Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Hastanın hava ambulansıyla taşındığı o anlar...
Hastanın hava ambulansıyla taşındığı o anlar...
Hastanın hava ambulansıyla taşındığı o anlar...
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