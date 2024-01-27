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Spor
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Hatayspor 10 maç sonra kazandı

2024-01-27 23:01:45
Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Süper Lig'de kötü bir performans sergileyen Hatayspor, kötü gidişe Adana Demirspor maçında son verdi.

#1
Foto - Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Hatayspor, 1-0'lık skorla galip geldi. 10 maçlık galibiyet hasretine son veren Volkan Demirel'in öğrencileri, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı. Karşılaşmadaki tek golü ise 44. dakikada Luis Nani kendi kalesine attı.

#2
Foto - Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

#3
Foto - Hatayspor 10 maç sonra kazandı

10 maç sonra kazandı

#4
Foto - Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

#5
Foto - Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Gelecek hafta

#6
Foto - Hatayspor 10 maç sonra kazandı

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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