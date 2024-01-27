2024-01-27 23:01:45 Hatayspor 10 maç sonra kazandı
Süper Lig'de kötü bir performans sergileyen Hatayspor, kötü gidişe Adana Demirspor maçında son verdi.
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Süper Lig'de kötü bir performans sergileyen Hatayspor, kötü gidişe Adana Demirspor maçında son verdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Hatayspor, 1-0'lık skorla galip geldi. 10 maçlık galibiyet hasretine son veren Volkan Demirel'in öğrencileri, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı. Karşılaşmadaki tek golü ise 44. dakikada Luis Nani kendi kalesine attı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
10 maç sonra kazandı
Mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi kalesine attı. Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Gelecek hafta
Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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