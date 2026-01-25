Hataylı Ahmet'in madalya sevinci! Depremde vefat eden babasına verdiği sözü tuttu! Enkaz altından milli takım kürsüsüne

Romanya’daki tekvando turnuvasında bronz madalya kazanarak 14 yaşında milli sporcu olan Doğru, "Ben 14 yaşındayım, Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciyim. Tekvando sporuna 6 yıl önce başladım ve hala devam ediyorum. Bu spora arkadaşlarım da gidiyordu ve onlar beni teşvik etti. Ben de o zaman başladım ve hala devam ediyorum. Romanya’nın Bükreş şehrinde uluslararası şampiyonaya katıldım. Şampiyonaya 14 ülkeden kendi branşımdan 16 sporcu arasında 3 maç kazanarak bronz madalya alarak 3’üncü oldum. Bu başarıyı hocalarıma ve arkadaşlarıma borçluyum. İnşallah daha çok başarı elde edeceğim. Başarılar için çok çalıştım, inandım ve azim ettim. Maçlara çıktığımda da çok heyecanlanıyordum ama savaştım derecemi aldım ve milli sporcu oldum. Milli sporcu olduğum için çok mutlu oldum, sevindim. Ailemi, arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi gururlandırdım. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğim" dedi. "Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı ve ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim"