Hataylı Ahmet'in madalya sevinci! Depremde vefat eden babasına verdiği sözü tuttu! Enkaz altından milli takım kürsüsüne

Hatay’da yaşanan "asrın felaketi"nde babasını ve evini kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Doğru, acısını madalyaya dönüştürdü. Enkaz altından sağ çıkan genç sporcu, babasının vasiyet saydığı hayalini gerçekleştirmek için çıktığı uluslararası arenada Türk bayrağını göndere çektirdi.

Hatay’da depremde babasını kaybeden ve enkazdan kurtulan 14 yaşındaki Ahmet Doğru, Romanya’da düzenlenen uluslararası tekvando turnuvasında bronz madalya kazandı. Babasının en büyük hayali olan milli formayı sırtına geçiren genç yetenek, "Babamı cennette gururlandıracağım" dedi.

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı alan Hatay’ın Antakya ilçesinde, 600 Konutlar'daki evlerinin enkazından annesi ve kardeşleriyle birlikte yaralı kurtulan Ahmet Doğru, felakette babası Ali Doğru’yu kaybetti. Yaşadığı derin acıya rağmen babasının "milli sporcu olman en büyük hayalim" sözlerini unutmayan genç Ahmet, tekvando antrenmanlarına dört elle sarıldı. Azmi ve kararlılığıyla Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılan Ahmet, 14 ülkeden 16 güçlü rakibiyle mücadele etti. Üç maçını kazanarak kürsüye çıkan ve bronz madalyanın sahibi olan Hataylı sporcu, hem milli formayı giymeye hak kazandı hem de Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. Şampiyonluğu babasına ithaf eden Ahmet, şimdi gözünü Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına dikti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen Romanya Açık Taekwondo Turnuvası’na katılan Ahmet, bu turnuvada rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi olmaya hak kazandı. Doğru, rahmetli babasının hayallerini gerçekleştirmenin buruk heyecanını yaşıyor. "Maçlara çıktığımda da çok heyecanlanıyordum ama savaştım derecemi aldım ve milli sporcu oldum"

Romanya’daki tekvando turnuvasında bronz madalya kazanarak 14 yaşında milli sporcu olan Doğru, "Ben 14 yaşındayım, Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciyim. Tekvando sporuna 6 yıl önce başladım ve hala devam ediyorum. Bu spora arkadaşlarım da gidiyordu ve onlar beni teşvik etti. Ben de o zaman başladım ve hala devam ediyorum. Romanya’nın Bükreş şehrinde uluslararası şampiyonaya katıldım. Şampiyonaya 14 ülkeden kendi branşımdan 16 sporcu arasında 3 maç kazanarak bronz madalya alarak 3’üncü oldum. Bu başarıyı hocalarıma ve arkadaşlarıma borçluyum. İnşallah daha çok başarı elde edeceğim. Başarılar için çok çalıştım, inandım ve azim ettim. Maçlara çıktığımda da çok heyecanlanıyordum ama savaştım derecemi aldım ve milli sporcu oldum. Milli sporcu olduğum için çok mutlu oldum, sevindim. Ailemi, arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi gururlandırdım. İnşallah daha büyük başarılar elde edeceğim" dedi. "Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı ve ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim"

Depremde kaybettiği babasının hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyleyen milli sporcu Doğru, "Bundan sonraki hedeflerim içim daha çok çalışıp daha çok inanacağım. Gençler de Türkiye derecesi elde etmek, Uluslararası şampiyonada elde etmek ve ailemi gururlandırmak. Bunlar için çok çalışıyorum, azim ediyorum ve inanıyorum. İnşallah yurt dışlarına, dünya olimpiyatlarda bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okuyacağım. Benim en büyük destekçim depremde vefat eden babamdı. Şimdiden annem, babaannem ve bütün de ailem destek çıktı, inşallah hepsini gururlandıracağım. Depremden üç yıl önceden başlamıştım, yapıyordum. Annem, babam, ben ve ablam evdeydik, yaşadığımız binamız yıkıldı. Babam enkaz altında kalarak rahmetli oldu. Şimdi hala bu spora devam ediyorum. İnşallah cennette babamı gururlandıracağım. Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı. Ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Sokakta boş dolanmak yerine spora yapıp hayatını düzene koymak ve ailelerini gururlandırabilirler. Türk bayrağını dalgalandırmayı herkese teşvik ederim" ifadelerini kullandı.

