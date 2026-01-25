Hataylı Ahmet'in madalya sevinci! Depremde vefat eden babasına verdiği sözü tuttu! Enkaz altından milli takım kürsüsüne

Depremde kaybettiği babasının hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyleyen milli sporcu Doğru, "Bundan sonraki hedeflerim içim daha çok çalışıp daha çok inanacağım. Gençler de Türkiye derecesi elde etmek, Uluslararası şampiyonada elde etmek ve ailemi gururlandırmak. Bunlar için çok çalışıyorum, azim ediyorum ve inanıyorum. İnşallah yurt dışlarına, dünya olimpiyatlarda bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okuyacağım. Benim en büyük destekçim depremde vefat eden babamdı. Şimdiden annem, babaannem ve bütün de ailem destek çıktı, inşallah hepsini gururlandıracağım. Depremden üç yıl önceden başlamıştım, yapıyordum. Annem, babam, ben ve ablam evdeydik, yaşadığımız binamız yıkıldı. Babam enkaz altında kalarak rahmetli oldu. Şimdi hala bu spora devam ediyorum. İnşallah cennette babamı gururlandıracağım. Rahmetli babamın en büyük hayali milli sporcu olup Dünya ve Avrupa dereceleri yapmamdı. Ben de çok çalışıp bu hayalleri gerçekleştireceğim. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum. Sokakta boş dolanmak yerine spora yapıp hayatını düzene koymak ve ailelerini gururlandırabilirler. Türk bayrağını dalgalandırmayı herkese teşvik ederim" ifadelerini kullandı.