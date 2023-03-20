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Türkiye
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Hatay'da korkutan görüntü

2023-03-20 06:12:41
Hatay'da korkutan görüntü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

#1
Foto - Hatay'da korkutan görüntü

İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

#2
Foto - Hatay'da korkutan görüntü

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

#3
Foto - Hatay'da korkutan görüntü

Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, AA muhabirine, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.

#4
Foto - Hatay'da korkutan görüntü

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

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