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Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

2024-09-14 09:52:46
Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

Hatay'da narenciye hasadına kısa bir süre kala, hırsızlara karşı jandarma önlem aldı.

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Foto - Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da vatandaşlar üreterek hayata tutunmaya devam ediyor.

#2
Foto - Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

Türkiye'deki narenciye üretim merkezlerinden olan Erzin ilçesinde hasada sayılı günler kaldı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı devriye atıyor.

#3
Foto - Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

Afetzede üreticinin umudu olan mahsule sahip çıkmak için devriye atan komandolar, dosta güven, düşmana korku veriyorlar. Üreterek hayata tutunan çiftçilerse komandoların devriyelerinden oldukça memnunlar.

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Foto - Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

Narenciye bahçesinde çiftçilik ve ihracat yapan 24 yaşındaki Abdullah Eryılmaz, jandarma ekiplerinin devriyeleri sayesinde rahat uyku uyuyabildiklerini belirterek, “Narenciye işi yapıyoruz, çiftçiyim hem de ihracatçıyım. Kendimiz de mandalina ihracatı yapıyoruz, daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu. Şu an sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor. Yani daha eskilerden daha çok oluyordu. Biz çok rahatız, olsun komutanlarımız ve jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz. Daha önceleri daha eskilerden malımız çalınıyordu şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok, jandarmamızın başlattığı bu devriye sonucunda. Jandarmalarımız sayesinde kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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