Hatay'da çiftçiye destek jandarmadan

Narenciye bahçesinde çiftçilik ve ihracat yapan 24 yaşındaki Abdullah Eryılmaz, jandarma ekiplerinin devriyeleri sayesinde rahat uyku uyuyabildiklerini belirterek, “Narenciye işi yapıyoruz, çiftçiyim hem de ihracatçıyım. Kendimiz de mandalina ihracatı yapıyoruz, daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu. Şu an sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor. Yani daha eskilerden daha çok oluyordu. Biz çok rahatız, olsun komutanlarımız ve jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz. Daha önceleri daha eskilerden malımız çalınıyordu şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yok, jandarmamızın başlattığı bu devriye sonucunda. Jandarmalarımız sayesinde kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyoruz” ifadelerini kullandı.